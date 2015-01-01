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सुविधा:बसना में विधायक देवेंद्र बहादुर ने फुलझर कलेवा का किया शुभारंभ

बसनाएक दिन पहले
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महिला स्व सहायता समूहों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए रायपुर की तर्ज पर बसना जनपद परिसर में भी फुलझर कलेवा का शुभारंभ बसना विधायक देवेंद्र बहादुर सिंह ने बुधवार को किया। इस दौरान अनुविभागीय अधिकारी एवं जनपद सीईओ मौजूद थे। कार्यक्रम में पत्रकारों को नहीं बुलाया गया, जिसकी पत्रकार संघ के जिला उपाध्यक्ष प्रकाश सिन्हा ने कड़ी निंदा की। इसपर जनपद पंचायत सीईओ सनत महादेवा ने आमंत्रण करने में चूक की बात कहते हुए माफी मांगी। प्रकाश सिन्हा ने कहा कि लोकतंत्र में पत्रकार सरकार और जनता के बीच सेतु होता है। ऐसे में पत्रकारों को कार्यक्रम में नही बुलाना गलत है जबकि वाहवाही बटोरने गांव-गांव व पार्टी विशेष को आमंत्रित कर भीड़ जुटा कर सोशल डिस्टेंस की भी धज्जियां उड़ाई गई। वहीं वरिष्ठ पत्रकार नंदलाल मिश्रा एवं सेवक दास दीवान ने भी आरोप लगाया है कि प्रशासन के उक्त रवैये से बहुत आहत हुई है, जिसकी घोर निंदा करते है। कोरोना वैश्विक महामारी का दौर जारी होने की वजह से जिले में प्रतिदिन कई कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि जिला प्रशासन कर रही है और सोशल डिस्टेंस का पालन एवं सावधानी बरतने हिदायत दे रही है। वहीं कार्यक्रम में सारे नियमों का धज्जियां भी उड़ा दिया गया। कई लोग बिना मास्क के पहुंचे।

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