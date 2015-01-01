पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

मांग:पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर पोस्ट कार्ड अभियान

बसनाएक दिन पहले
  • कॉपी लिंक

पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के बसना मोर्चा ने संघ के प्रदेश संगठन मंत्री पूर्णानंद मिश्रा व विकासखंड कोषाध्यक्ष हेमंत दास के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम पोस्ट कार्ड अभियान चलाया। साथ ही विकासखंड कार्यालय में पोस्ट कार्ड को सौंपा। छग टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश संगठन मंत्री पूर्णानंद मिश्रा ने कहा कि राज्य सरकार पुरानी पेंशन बहाल कर सकती है। पुरानी पेंशन नियम को केंद्र के दबाव में लागू किया गया। राज्य सरकार एनपीएस लागू करने बाध्य नहीं है। केंद्र व राज्य में विधायिका को पुरानी पेंशन तो कार्यपालिका को नई पेंशन क्यों? कार्यक्रम में पूर्णानंद मिश्रा, हेमंत दास, आरिफ़ बेग, मनबोध नन्द, श्यामलाल सिदार, राजकुमार बाघ, भरतलाल जगत, शैलेश भोई, गोवर्धन डड़सेना, त्रिकांत बाघ, धोबालाल पटेल, दिब्यान्द भोई, बुंदलाल नायक, मनोहर साहू सहित सैकड़ों शिक्षक उपस्थित थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें