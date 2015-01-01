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नशे के सौदागर:गांजा तस्करी करते राजस्थान और यूपी के युवक गिरफ्तार

बसना4 घंटे पहले
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बसना पुलिस ने कार में गांजा तस्करी करने वाले दाे युवकाें काे पकड़ा है। पकड़े गए आरोपी यूपी व राजस्थान के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनकी कार से 50 किलो गांजा जब्त किया है, जिसकी कीमत क्रमशः पांच लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया है।

बसना थाना प्रभारी एलआर ठाकुर ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर थाना के सामने 6 नवंबर की शाम साढ़े पांच बजे नाकेबंदी कर कार क्रमांक डीएल 01 सीएल 4998 से 50 किलो गांजा जब्त किया है। इसमें सवार ग्राम खारदा कालोनी भांकरोटा थाना भांकरोटा जिला जयपुर (राजस्थान) निवासी धर्मेन्द्र कुमार भातु (40) एवं ग्राम नगला से थाना गोवर्धन जिला मथुरा उत्तरप्रदेश निवासी मनोज कुमार शर्मा(30) को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपराध कबूल करते हुए गांजा को ओडिशा से खरीदना तथा मथुरा यूपी ले जाना बताया।

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