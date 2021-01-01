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614 करोड़ के कामों का भूमिपूजन-लोकार्पण:दंतेवाड़ा में सीएम ने की घोषणा- बारसूर बनेगी तहसील, 3 उपतहसील और 7 नए थाने भी

दंतेवाड़ा2 घंटे पहले
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ये तस्वीर दंतेवाड़ा की नवा गारमेंट फैक्ट्री की है। यहां पहुंचे सीएम भूपेश बघेल जब कामकाज देख रहे थे तो मालती और सुशीला के पास पहुंचे। सीएम ने पूछा यहां काम कर कैसा लग रहा, दोनों ही युवतियों ने कहा बहुत ही अच्छा। सीएम बोले यहां आप काम कैसे कर रही हैं करके दिखाओ। मालती और सुशीला ने फटाफट सीएम को कपड़ों की कटिंग करके दिखाया और बोलीं कि 50 कपड़ों की एक साथ हो गई तो सीएम ने कहा शाबाश। - Dainik Bhaskar
ये तस्वीर दंतेवाड़ा की नवा गारमेंट फैक्ट्री की है। यहां पहुंचे सीएम भूपेश बघेल जब कामकाज देख रहे थे तो मालती और सुशीला के पास पहुंचे। सीएम ने पूछा यहां काम कर कैसा लग रहा, दोनों ही युवतियों ने कहा बहुत ही अच्छा। सीएम बोले यहां आप काम कैसे कर रही हैं करके दिखाओ। मालती और सुशीला ने फटाफट सीएम को कपड़ों की कटिंग करके दिखाया और बोलीं कि 50 कपड़ों की एक साथ हो गई तो सीएम ने कहा शाबाश।
  • मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गमावाड़ा में देखी मॉडल देवगुड़ी, हारम में डैनेक्स ब्रांड की लॉन्चिंग भी की

दंतेवाड़ा के लिए रविवार का दिन बेहद ही खास रहा। सालभर बाद सीएम भूपेश बघेल जब दंतेवाड़ा पहुंचे तो उन्होंने दंतेवाड़ा वासियों को 614 करोड़ से ज़्यादा के विकास कार्यों की सौगात दे दी। एक ही मंच से इतनी बड़ी सौगात का ये अब तक की सौगातों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। मुख्यमंत्री ने सौगातों के बाद कई घोषणाएं भी दंतेवाड़ा के लिए की हैं। सीएम ने हारम में डैनेक्स ब्रांड की लॉन्चिंग से लेकर नक्सलगढ़ गमावाड़ा में मॉडल देवगुड़ी देखी और जिला मुख्यालय में पूरा दिन बिताया।

फिर दंतेवाड़ा में आमसभा हुई जहां हजारों की संख्या में भीड़ जुटी। सीएम ने यहां कहा कि पालनार, बड़े गुडरा, फरसपाल को उप तहसील जबकि बारसूर को तहसील का दर्जा मिलेगा। सीएम ने समर्थन मूल्य पर कोदो कुटकी भी खरीदने की घोषणा की। कहा कि बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा में फैक्ट्री लगाकर लोगों को रोजगार देंगे।

उन्होंने कहा देवी दंतेश्वरी का आशीर्वाद लेकर मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक योजना जैसे बड़े कामों की शुरुआत दंतेवाड़ा से ही की। इसका परिणाम भी हमें बेहद अच्छा मिला है।

दंतेवाड़ा में रोजगार के कई सारे काम हो रहे हैं। सीएम ने महुआ के बने उत्पादों का स्वाद चखा और कहा कि महुआ का अब हलवा, कुकीज, चंक्स जैसे खाद्य पदार्थ बन रहे। इस मौके पर प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल, सांसद दीपक बैज, मोहन मरकाम, विक्रम मंड़ावी, विधायक देवती कर्मा, छविंद्र कर्मा, अवधेश गौतम, कलेक्टर दीपक सोनी सहित अन्य लोग मौजूद थे।

दंतेवाड़ा के लिए सीएम ने की ये घोषणाएं

  • दंतेवाड़ा जिले में 7 नए थानों की स्वीकृति दी गई है।
  • पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों के लिए क्वार्टर बनाया जाएगा।
  • कारली में नक्सल हिंसा पीड़ितों के लिए शहीद महेंद्र कर्मा कॉलोनी तैयार की जा रही।
  • मोलसनार में 50 सीटर आश्रम बनाया जा रहा है।
  • गीदम में शहीद महेंद्र कर्मा नवीन पालिका बाजार।
  • कुआकोंडा में इनडोर स्टेडियम।
  • दंतेवाड़ा में व्यापारियों की सुविधा के लिए दुकानें।
  • किरंदुल में बस स्टैंड का विस्तार किया जाएगा।
  • ग्राम स्वरोजगार केंद्र के लिए 4 करोड़ की स्वीकृति।

4 एमओयू भी किए गए

  • कड़कनाथ के लिए अंबाला की कंपनी से एमओयू।
  • जैविक उत्पादों के लिए कृषक संगठनों का पुणे की कम्पनी से एमओयू।
  • खादी ग्रामोद्योग के साथ एमओयू।
  • लघु वनोपज के लिए ट्राइफेड से एमओयू।

सीएम आज सुकमा में, पहले पहुंचेंगे कुम्हाररास

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सोमवार को सुकमा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सुकमावासियों को लगभग 230 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। सुकमा में आयोजित आमसभा स्थल में मुख्यमंत्री 154.5 करोड़ रुपए के 62 विकास कार्यों का लोकार्पण और लगभग 75 करोड़ रुपए के 59 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमिपूजन करेंगे।

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