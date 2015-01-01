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विकास:सुरक्षा की गारंटी मिली तो झिरका से बासनपुर सड़क का काम शुरू

नकुलनार2 घंटे पहले
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  • नक्सली इस सड़क पर पहले निर्माण एजेंसी की गाडि़यों में कर चुके हैं आगजनी

सुरक्षा की गारंटी मिली तो दंतेवाड़ा जिले में सड़कों का जाल बिछने लगा है। जिले में सबसे अधिक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों का काम रुका हुआ था। आजादी के बाद झिरका-बासनपुर सड़क का काम अब शुरू हुआ है। झिरका-बासनपुर जाने वाली सड़क पूर्व में भी एक बार बनाने का काम शुरू किया गया था लेकिन ठेकेदार की वाहनों में नक्सलियों द्वारा आगजनी किए जाने के बाद इस सड़क का काम रुक गया था।
इसके बाद से इस सड़क को बनाने ठेकेदार नहीं मिल रहे थे। दंतेवाड़ा एसपी द्वारा सड़क बनाने के लिए ठेकेदार की वाहनों को सुरक्षा दिए जाने के बाद अब 4 करोड़ की लागत से बनने वाली 7 किलोमीटर लंबी सड़क का काम शुरू हो गया है।
बड़ी आबादी हो रही थी प्रभावित
सड़क नहीं होने से क्षेत्र की बड़ी आबादी को आवागमन में परेशानी हो रही थी जिन्हें अब मिलेगी राहत मिलेगी। दंतेवाड़ा जिले में इस समय नक्सलियों के गढ़ कहे जाने वाले सभी क्षेत्रों में सुरक्षा के बीच सड़कों का निर्माण कार्य शुरू करवाया गया है। नक्सलगढ़ के नाम से पहचाने जाने वाले इन सड़कों का काम अरनपुर से जगरगुंडा, अरनपुर से नीलावाया, धुरली से बासनपुर, झिरका, मोखपाल से तेलम, टेटम जैसी सड़कों का काम शुरू किया गया है।

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