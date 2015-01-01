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कार्रवाई:36 नग सागौन चिरान के साथ ट्रैक्टर जब्त

नकुलनार2 घंटे पहले
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  • हड़मामुंडा से जब्त किया गया लकड़ी से भरा ट्रैक्टर, होगा राजसात

बचेली रेंज के नकुलनार बिट के हड़मामुंडा से ट्रैक्टर सहित 36 नग सागौन चिरान वन विभाग ने शुक्रवार को जब्त किया है। लकड़ी सहित ट्रैक्टर को जब्त कर वन विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। वन विभाग के रेंजर अशोक सोनवानी ने बताया कि 0.771 घन मीटर लकड़ी ट्रैक्टर में परिवहन करते हुए पकड़ी गई है। लकड़ी को जब्त कर ट्रैक्टर को राजसात करने की कार्रवाई की जा रही है। वन अमले ने ट्रैक्टर में लकड़ी परिवहन करते दो लोगों को भी गिरफ्तार किया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। हड़मामुंडा, मैलावाड़ा क्षेत्र में अवैध लकड़ियों का कारोबार सालों से चल रहा है जिसको लेकर वन विभाग अधिकारियों को लगातार शिकायत मिल रही थी। मैलावाड़ा, हड़मामुंडा में चोरी की लकड़ी से फर्नीचर तैयार किये जाते हैं जिनकी सप्लाई जिले भर में की जाती है।

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