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हादसा:तालाब में डूबने से बुजुर्ग की मौत

भानुप्रतापपुर4 घंटे पहले
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थानांतर्गत ग्राम घोठा में खेत के तालाब में नहाने गए बुजुर्ग की डूबने से मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जोगीराम कावड़े (60) शुक्रवार की शाम 4 बजे अपने खेत के तालाब में नहाने गया हुआ था। रात तक वापस नहीं आने पर परिजनों ने सुबह तालाब की ओर ढूंढने गए। तालाब में परिजनों ने मछली जाल डालकर देखा, जिससे उसकी लाश फंसकर बाहर निकली। माना जा रहा है कि बुजुर्ग की पैर फिसलने से वह तालाब में गिर गया होगा और पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई होगी। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच कर रही है।

इधर, डूबने से हुई मौत पर सहायता राशि स्वीकृत

कलेक्टर ने तालाब में डूबकर मौत होने के दो प्रकरण में मृतकों के आश्रितों के लिए चार-चार लाख की सहायता राशि स्वीकृत की है। इनमें अंतागढ़ तहसील के ग्राम बोंदानार निवासी सगोन सलाम की तालाब में डूबने से मौत होने के प्रकरण में उसके निकटतम आश्रित मानकेर सलाम के लिए चार लाख और भानुप्रतापपुर तहसील के ग्राम घोटिया निवासी (45) सविता बाई की कुएं के पानी में डूबने से मौत होने के प्रकरण में उनके निकटतम वारिस बजनूराम उयके लिए चार लाख की सहायता राशि स्वीकृत किया गया है।

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