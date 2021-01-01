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उपलब्धि:‘झारा’ अलग करेगी मिक्स धान के दानों को, मिलेगी क्वालिटी

भाटापारा2 घंटे पहले
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  • सरना, महामाया, सियाराम, एचएमटी सहित धान के दाने मिसाई के समय खलिहान में मिक्स हो जाते हैं, जिसे रगजा कहते हैं

अब खलिहान में ही रगजा धान (मिक्स) की ढेरियों में से हर प्रजाति के दाने अलग किए जा सकेंगे। मिल मशीनरी पार्ट्स की दुकानों में ऐसी जालियां पहुंच चुकी हैं जिनमें बारीक और मोटे दाने के साइज के छिद्र हैं। चावल और पोहा मिलों में इसकी पहुंच बहुत पहले से ही है लेकिन अब किसान चाहें तो इसकी खरीदी करके इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। रगजा धान में दाने अलग करने वाली जालियां, जिसे आम बोलचाल की भाषा में ‘झारा’ कहा जाता है, अब किसान भी खरीद सकते हैं। दरअसल खेत में बीज कम पड़ने पर किसान सहयोगी या पड़ोसी किसान से दूसरे धान को रोपा लेकर लगा लेता है, जिससे धान की दो या उससे अधिक प्रजातियां मिक्स हो जाती हैं। इस मिक्स प्रजाति को अलग करके किसान अब क्वालिटी धान पा सकते हैं। रगजा धान यानी ऐसी क्वालिटी जिसमें सरना, महामाया, सियाराम, एचएमटी और विष्णु भोग सहित धान की ऐसी तमाम प्रजातियों के दाने, जो मिसाई के समय खलिहान में एकत्र होते हैं। हालांकि पहले जैसी यह बड़ी समस्या नहीं है लेकिन छोटी दिक्कत के रूप में आज भी मौजूद है, इसलिए इसे अलग से साफ किया जाता है। इस धान को लेकर किसान जब मंडी आता है तब इसकी कीमत अन्य धान की अपेक्षा बहुत ही कम मिलती है, अब इस समस्या से भी छुटकारा मिलने जा रहा है। भूमि चयन और सिंचाई की सुविधा के अनुसार धान की अलग-अलग प्रजातियों की फसल लेने की वजह से रगजा धान के दाने मिलते रहे हैं। मिसाई के बाद यह रगजा धान के दाने के रूप में सामने आता है। खलिहान की सफाई के बाद यह जब मंडियों में पहुंचता है तब इसकी कीमत सबसे कम होती है।

किसान इस मशीन को बोलचाल में झारा कहते हैं
रगजा धान में दाने अलग करने वाली जालियां, जिसे आम बोलचाल की भाषा में ‘झारा’ कहा जाता है, अब किसान भी खरीद सकते हैं। मिल मशीनरी पार्ट्स बेचने वाली संस्थानों में यह प्रति फीट की दर से मिलती है। सुविधा के अनुसार साइज में खरीदी करके किसान रगजा धान जैसी समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। इसका सीधा लाभ क्वालिटी धान के रूप में किसानों को मिल सकेगा।

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