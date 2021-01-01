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मांग:बंद हो चुकी लोकल ट्रेनों को चालू करने की मांग उठाई

भाटापारा2 घंटे पहले
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न्यू ट्रक एसोसिएशन व आदि गौण ब्राह्मण महासभा भाटापारा के अध्यक्ष राधेश्याम शर्मा ने रेल प्रशासन व डीआरएम को पत्र लिखकर कोरोना के चलते बंद हुई लोकल ट्रेन व अन्य एक्सप्रेस ट्रेनों को शीघ्र शुरू करने की मांग की है। शर्मा ने बताया कि कोरोना संकट के चलते यात्री ट्रेनों को बंद कर दिया गया था। इसके बाद रेलवे ने धीरे-धीरे स्पेशल ट्रेन चलाना शुरू किया, किंतु लोकल व अन्य एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन आज तक शुरू नहीं होने से हजारों लोग बेरोजगार हो गए है, जो आसपास रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग भिलाई आदि स्थानों पर जाकर नौकरी व व्यवसाय करते थे।
शर्मा ने बताया व्यापारी व विद्यार्थी ट्रेन से आना-जाना कर अपना व्यवसाय व पढ़ाई करते थे उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा स्पेशल ट्रेन मे यात्रा करने के लिए रिजर्वेशन के साथ किराया भी बहुत लगता है, जो सामान्य आदमी के लिए रोज वहन कर पाना मुश्किल काम है इसलिए अविलंब लोकल ट्रेनों को शीघ्र चलाया जाए।
व्यापारी व कर्मचारी परेशान : विश्व मानवाधिकार परिषद जिला अध्यक्ष लक्ष्मण टंडन ने भी मुख्य स्टेशन मास्टर भाटापारा को मुख्य रेल मंडल अधिकारी रायपुर डिवीजन के नाम से ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने कहा कि सिनेमा हॉल चालू हो चुके हैं, लेकिन लोकल ट्रेनें नहीं चलने से विद्यार्थियों, व्यापारियों, कर्मचारियों फेरी वालों एवं आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

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