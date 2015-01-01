पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कोरोना इफेक्ट:पटाखा बाजार में ग्राहकी फीकी, 50% व्यापार की ही उम्मीद

भाटापारा17 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • ग्रामीण इलाके के विक्रेता 50 प्रतिशत पटाखे की खरीदी कर लेते थे लेकिन इस बार वे भी दुकानों तक नहीं पहुंच रहे

कोरोनाकाल में पटाखों को लेकर बने माहौल के चलते इस साल पटाखों के रेट में आंशिक वृद्धि हुई है। कुछ पटाखे पिछले साल के दाम पर ही हैं तथा कुछ पटाखे धुआंरहित ग्रीन पटाखे होने के कारण उसके दामों में आंशिक वृद्धि हो गई है, इसके बाद भी ग्राहक नहीं आ रहे हैं। अब तक गांव देहात के पटाखा विक्रेता बड़ी दुकानों से इसकी खरीदी कर लेते थे। पटाखों को लेकर जो स्थिति निर्मित हुई है उससे विक्रेताओं का कहना है इस साल 50 प्रतिशत ही धंधे की उम्मीद है। जिले में पटाखे के थोक विक्रेता नितिन चौबे के अनुसार अब तक ग्रामीण इलाके के विक्रेता 50 प्रतिशत पटाखे की खरीदी कर लेते थे लेकिन वे भी दुकान नहीं पहुंच रहे हैं। अब तक मात्र 5 प्रतिशत ही बिक्री हुई है। इस साल दाम में कोई खास बढ़ोत्तरी नहीं हुई है, फिर भी बिक्री कम है। अब जो स्थिति बनी है उससे 35 से 50 प्रतिशत ही धंधा होने की उम्मीद है । कोरोना ने अब तक सभी त्योहारों पर अपना प्रभाव दिखाया है, इससे दीपावली भी अछूती नहीं है। कोरोना के चलते पटाखों को लेकर बने माहौल से नगर के पटाखा विक्रेता अब तक असमंजस में थे। शनिवार को हुई बैठक के बाद विक्रेताओं को कुछ राहत जरूर मिली है लेकिन धंधे की 50 प्रतिशत ही उम्मीद है। दीपावली के लिए मात्र एक ही दिन ही बचा है और पटाखा बाजार पूरी तरह सजकर तैयार नहीं हो पाया है। स्थिति को देखते हुए इस साल अधिकांश व्यापारियों ने सीमित मात्रा में माल मंगवाया है। वहीं नियमों की कड़ाई को देखते ग्रामीण इलाके के पटाखा विक्रेता धंधा करने से बच रहे हैं।

बिना मास्क लगाए ग्राहकों को न बेचें पटाखा: एसडीएम
एसडीएम ने कहा कि पटाखा दुकानों में सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुए मास्क का उपयोग करना अनिवार्य होगा। मास्क का उपयोग नहीं करने वाले ग्राहकों को पटाखा बिक्री नहीं की जाए। पटाखा दुकानों में अग्निशमन यंत्र, पर्याप्त मात्रा में रेत, पानी से भरी बाल्टियां और दुकानों के अंदर एवं बाहर किसी भी प्रकार की ज्वलनशील पदार्थ जैसे आतिशबाजी की खुली पेटी, डिब्बे, पॉलीथिन आदि का जमाकर नहीं रखें।

चाइना नहीं लेकिन उसकी नकल मौजूद
पिछले कुछ सालों से जिले में चाइना के पटाखे छाए हुए थे। अब इन पर पूरी तरह प्रतिबंध लग चुका है। विक्रेताओं ने बताया कि उनकी दुकानों में चाइना के कोई पटाखे नहीं है लेकिन हूबहू चाइना की नकल व उसी वैरायटी के पटाखे अब देश में बन रहे हैं जो दुकानों में मौजूद है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंअवधपुरी पहुंचे रघुराई, योगी ने की अगवानी; राम की पैड़ी पर दीपोत्सव मनाया - उत्तरप्रदेश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें