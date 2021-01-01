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लापरवाही:खेल मैदान बना असमाजिक तत्वों का अड्डा

भाटापारा2 घंटे पहले
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नवनिर्मित माता देवालय के खेल ग्राउंड में असामाजिक तत्वों ने मैदान में लगे शटर गेट को तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया है। इससे पहले भी असामाजिक तत्व स्टेडियम में लगे मार्बल पत्थर उखाड़ ले गए थे। शहर के बीचोबीच स्थित खेल मैदान एवं आउटडोर स्टेडियम में शाम ढलते ही शराबियों का जमावड़ा शुरू हो जाता है। स्टेडियम ग्राउंड के निकट रहने वाले खेल प्रेमी मुरलीधर राव ने बताया कि शाम होते ही अच्छे घरानों के लड़के एवं उनके साथ कुछ असामाजिक तत्व बाइक एवं कार पर सवार होकर यहां पहुंचते हैं। देर रात तक इनकी अड्डेबाजी होती है। इस राह से पुलिस गश्ती भी गुजरती है लेकिन शराबियों पर इसका कोई खौफ नही होता, वह मैदान के अंदर हो रही अड्डेबाजी को अनदेखा कर निकल जाती है। आसपास के लोगों ने कहा कि मैदान में चारों तरफ अंधेरा रहने के कारण असामाजिक तत्व इसका भरपूर लाभ उठाते हैं। मैदान के चारों कोनों में शाम होते ही लड़कों का झुंड जमा हो जाता है और फिर इनके द्वारा नशा किया जाता है। देर रात तक शराब के नशे में धुत्त होने के बाद खूब हुल्लड़बाजी भी होती है। शाम होते ही इस रास्ते से महिलाओं का गुजरना बंद हो जाता है।

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