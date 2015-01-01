पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

शहादत:जंगल में बिछाए तार की चपेट में आया जवान, मौत

बीजापुरएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • बीजापुर के चिन्नाकोडपाल गई थी सीआरपीएफ टीम

जिले के चिन्नाकोडपाल के जंगलों में शिकारियों द्वारा जंगली-जानवरों के शिकार के लिए लगाए गए बिजली के तार के करंट से सीआरपीएफ के जवान की मौत हो गई। यह हादसा तब हुआ जब जवान एंटी नक्सल ऑपरेशन पर निकले थे। सीआरपीएफ डीआईजी कोमला सिन्हा के अनुसार पुलिस के जवान एंटीनक्सल ऑपरेशन पर थे इसी दौरान चिन्नाकोडपाल के जंगलों में जंगली जानवरों के शिकार के लिए बिजली की तार का फंदा लगाया गया था, जिसकी चपेट में आने से 170वीं बटालियन के जवान श्रीगोपाल की मौत हो गई। जवान के पार्थिव शरीर को हेलिकॉप्टर से गृहग्राम जहानाबाद भेज दिया गया है। बीजापुर में जानवरों का शिकार और जंगल की कटाई तेजी से चल रही है जिसे रोक पाने में वन विभाग पूरी तरह से नाकाम रहा है। इसका खामियाजा अब सुरक्षाबल के जवानों को भुगतना पड़ रहा है। एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान जवानों को वैसे भी फूंक-फूंककर कदम रखना पड़ता है, क्योंकि नक्सली कहीं भी आईईडी लगा देते हैं, लेकिन जवानों को अब बिजली के करंट से भी बचना होगा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकप्तान विराट को केक से रंग दिया साथियों ने, पत्नी अनुष्का भी साथ रहीं - IPL 2020 - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें