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मिलेगी सुविधा:3.14 करोड़ में सड़कों पर बिछाएंगे डामर, हुआ भूमिपूजन

बीजापुरएक घंटा पहले
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  • बीजापुर विधायक विक्रम शाह मंडावी ने 9 निर्माण कार्यों के लिए भूमिपूजन किया

क्षेत्रीय विधायक व बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष विक्रम शाह मंडावी ने गुरुवार को नगर के नागरिकों को 3 करोड़ 14 लाख रूपए लागत के निर्माण कार्यों की सौगात दी। उन्होंने इस मौके पर 9 डामरीकरण कार्यों का भूमिपूजन किया। इन सड़कों से बीजापुर नगर के विभिन्न वार्ड तथा गलियां जुड़ेंगी और नगर के आंतरिक सड़कों के जरिए नागरिकों को सुगम आवाजाही के लिए सहूलियत होगी। जिसके तहत 42 लाख 33 हजार रूपए की लागत से मेन रोड गार्डन के बाजू-मिलन चौक तक डामरीकरण कार्य, 40 लाख 49 हजार रूपए की लागत से निर्मित की जाने वाली तुमनार रोड से बेलसरिया घर चौक तक डामरीकरण कार्य, 36 लाख 93 हजार रूपए की लागत गंगालूर रोड से महेश बेलसरिया घर के पास सड़क तक डामरीकरण कार्य, 38 लाख 71 हजार रूपए की लागत से गंगालूर रोड से महेश बेलसरिया के घर के पास चैक तक डामरीकरण कार्य, 32 लाख 23 हजार रूपए की लागत से ब्लाॅक काॅलोनी एवं आरईएस काॅलोनी में डामरीकरण कार्य, 32 लाख 48 हजार रूपए की लागत से डीआईजी निवास से नन्दू राणा के घर तक डामरीकरण कार्य, 29 लाख 21 हजार रूपए की लागत से एमएसएफ कार्यालय से ऑफिसर क्लब चौक तक डामरीकरण कार्य, 34 लाख 26 हजार रूपए की लागत से डीआईजी निवास के पास से सुबोध चौधरी घर होकर नन्दू राणा के घर तक डामरीकरण कार्य तथा 27 लाख 33 हजार रूपए की लागत से डिपोपारा में डामरीकरण कार्य शामिल है। उक्त निर्माण कार्यों के भूमिपूजन अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष शंकर कुड़ियम, जिला पंचायत उपाध्यक्ष कमलेश कारम, जिला पंचायत सदस्य नीना रावतिया उद्दे, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष बेनहूर रावतिया, नगर पालिका परिषद उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम सल्लूर सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधी, नगरपालिका परिषद के पार्षदगण, सीएमओ पवन मेरिया और गणमान्य नागरिक मौजूद थे।

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