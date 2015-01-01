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बीजापुर में सड़क हादसा:जिला अस्पताल के वार्ड इंचार्ज की हुई मौत, बाइक से आते हुए किसी वाहन ने मारी टक्कर

बीजापुर38 मिनट पहले
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छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सड़क हादसे में जिला अस्पताल के वार्ड इंचार्ज की मौत हो गई। बाइक से अस्पताल आने के दौरान सुबह किसी वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी और भाग निकला।
  • सीआरपीएफ कैंप 229 के पास महादेव घाटी में सुबह हुआ हादसा
  • भोपालपट्नम से बीजापुर आ रहा था कर्मचारी, अस्पताल लाते समय मौत

छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सड़क हादसे में जिला अस्पताल के वार्ड इंचार्ज की मौत हो गई। बाइक से अस्पताल आने के दौरान सुबह किसी वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी और भाग निकला। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसा सीआरपीएफ कैंप 229 के पास महादेव घाटी में हुआ है।

जिला स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी बीआर पुजारी ने बताया कि जिला अस्पताल में पदस्थ भोपालपट्नम निवासी बृजेश काका सुबह 9 बजे ड्यूटी के लिए बाइक से बीजापुर आ रहे थे। इसी दौरान महादेव घाटी में सीआरपीएफ 229 के कैंप के पास किसी वाहन ने टक्कर मार दी। सिर पर चोट लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए।

सीसीटीवी फुटेज से टक्कर मारने वाले वाहन की तलाश कर रही पुलिस
हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस उपचार के लिए बृजेश को अस्पताल लेकर आ रही थी, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। वहीं पुलिस का कहना है कि जिस वाहन ने बाइक को टक्कर मारी है। उसका पता लगाया जा रहा है। इसके लिए आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। फिलहाल शव परिजनों को सौंप दिया गया है।

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