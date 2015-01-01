पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

सतर्क रहें:रेकी करने सरपंच के साथ कलेक्टोरेट पहुंचा नक्सली

दंतेवाड़ाएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • नक्सलियों के निशाने पर अब प्रशासनिक अधिकारी भी

नक्सलियों के निशाने पर दंतेवाड़ा पुलिस और जनप्रतिनिधियों के अलावा अब प्रशासनिक अफसर भी आ गए हैं। नक्सली अब कलेक्टर, एसडीएम सहित अन्य प्रशासनिक अफसरों की रेकी करने दंतेवाड़ा कलेक्टोरेट तक पहुंच रहे हैं। कटेकल्याण एलजीएस कमांडर 5 लाख का इनामी नक्सली बुधरा खुद कलेक्टोरेट पहुंचा था। इसकी खबर मिलते ही पुलिस से लेकर अफसरों में हड़कंप मच गया। कलेक्टोरेट के बाहर से लेकर कलेक्टर दफ्तर के बाहर तक सुरक्षा के इंतजाम तगड़े कर दिए गए हैं। दरअसल दंतेवाड़ा पुलिस को खबर मिली थी कि 5 लाख का इनामी नक्सली बुधरा टेटम के सरपंच के साथ कलेक्टोरेट पहुंचा है। लोकेशन मिलते ही पुलिस अलर्ट हुई। डीआरजी जवानों ने कलेक्टोरेट को घेर टेटम सरपंच को कब्जे में लिया। पूछताछ पर हुए खुलासे में पुलिस खुद चौंक गई। सरपंच ने पुलिस अफसरों को बताया कि कलेक्टर, एसडीएम सहित अन्य अफ़सर नक्सलियों के निशाने पर हैं। रेकी करने नक्सली दंतेवाड़ा के कलेक्टोरेट तक पहुंच रहे हैं। इसके अलावा भी कई सारे खुलासे हुए हैं।

सरपंच से पूछताछ में हुए हैं कई खुलासा एसपी डॉ अभिषेक पल्लव ने बताया कि कलेक्टर, एसडीएम की रेकी करने 5 लाख का इनामी नक्सली बुधरा के कलेक्टोरेट पहुंचने की खबर मिली थी। टेटम के सरपंच को पकड़ा गया। उसने कई सारे खुलासे किए हैं। नक्सली रेकी के लिए दंतेवाड़ा तक पहुंच रहे हैं। कलेक्टर, सभी अफसरों को अलर्ट कर दिया गया है।

कलेक्टर- एसपी की गाड़ी उड़ाने की थी प्लानिंग
यह पहली बार नहीं है जब नक्सली दंतेवाड़ा के कलेक्टर, एसडीएम सहित अन्य प्रशासनिक अफसरों की रेकी कर उन्हें निशाना बना रहे हैं। बल्कि करीब 10 महीने पहले नक्सलियों ने कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा व एसपी डॉ अभिषेक पल्लव की वाहन को पोटाली में ब्लास्ट में उड़ाने की साजिश रची थी। इसके बाद पुलिस अलर्ट हुई थी और साजिश रचने वाले नक्सली को गिरफ्तार किया था। इसी समय पुलिस लाइन कारली में भी बड़े हमले की योजना नक्सली बना रहे थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली में संक्रमण से 24 घंटे में रिकॉर्ड 104 मौतें; कांग्रेस नेता सचिन पायलट संक्रमित - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें