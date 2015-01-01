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परेशानी:नीट क्वालीफाई किया फिर भी काउंसिलिंग में शामिल नहीं हो पाए 27 छात्र-छात्राएं

दंतेवाड़ा2 घंटे पहले
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कोरोनाकाल में भी जी-तोड़ मेहनत कर नीट (नेशनल एलिजिबिलिटी इंट्रेंस टेस्ट) क्वालीफाई करने वाले छू लो आसमान संस्था के 27 बच्चे काउंसिलिंग से वंचित हो गए। इसकी बड़ी वजह सर्वर खराब होना बताया जा रहा है। अब बच्चों से लेकर उनके परिजन तक की चिंता बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि जानकारी मिलने पर कलेक्टर दीपक सोनी ने छू लो आसमान संस्था प्रमुखों पर नाराजगी भी जताई। इधर सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारियों ने भी कलेक्टर दीपक सोनी को पत्र लिखकर इसके समाधान की मांग की है। सर्व आदिवासी समाज के जिलाध्यक्ष सुरेश कर्मा ने बताया कि छू लो आसमान संस्था के जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण बच्चे काउंसिलिंग से वंचित हुए हैं। सर्वर की समस्या बताकर रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ दंतेवाड़ा ही नहीं बल्कि बीजापुर, सुकमा सहित और भी जिले के करीब 100 से ज्यादा बच्चों के काउंसिलिंग से वंचित होने की जानकारी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री से हम मांग करते हैं कि समाधान निकालें। ताकि बच्चों का साल बर्बाद न हो।कलेक्टर को भी पत्र लिखकर हमने इस बारे में जानकारी दी है। कलेक्टर ने आश्वस्त किया है कि उच्चस्तर पर बातचीत हुई है। समाधान निकालने का प्रयास कर रहे हैं।

सर्वर की समस्या थी, सभी की जानकारी पीडीएफ बनाकर भेज दी गई थी: संस्था अधीक्षिका
इधर छू लो आसमान की बालिका संस्था की अधीक्षिका कृष्णा समय ने बताया कि सर्वर की समस्या थी। इस वजह से संचालनालय चिकित्सा शिक्षा द्वारा बच्चों के दस्तावेज पीडीएफ में मांगे गए थे। जिसे भी भेज दिया गया था। लेकिन छत्तीसगढ़ की काउंसलिंग सूची में बच्चों का नाम ही नहीं आया। हमारी तरफ से किसी तरह की गलती नहीं हुई है। आज ऑल इंडिया काउंसिलिंग में 4 छात्राओं को शामिल कराया गया है। इनकी काउंसिलिंग प्रक्रिया अभी चल रही है। इसके अलावा भी अभी बच्चों के पास विकल्प हैं। जिसमें उन्हें शामिल कराया जा रहा है।

जानिए, इन बच्चों ने क्वालीफाई किया था नीट
इस साल जिन छात्र- छात्राओं का हुआ चयन है उनमें सुधीर कुमार रजक, पदमा मडे, पियूषा वेक, पिंटू वेक, महेश कश्यप, इंदु, आरती नेताम, जयंत, हर्षा सागर, ऐश्वर्या नाग, अनिता, समृद्धि श्रीवास्तव, तनय बघेल, भीमा मंडावी, लखमू राम, आंचल नेगी, आयशा, सलवम पाले, अनुराधा सलाम, संजय कुमार पैंकरा, अनिता, कविता यादव, नेहा नायक, मानक लाल, रोहित, लक्ष्मण मंडावी, सुमेधा यादव शामिल हैं।

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