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पुष्य नक्षत्र:किसान-कर्मचारियों के खाते में आए 114 करोड़, 7 माह बाद बाजार में लौटी रौनक

धमतरी4 घंटे पहले
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धमतरी। कपड़े की दुकानों में शनिवार को अच्छी भीड़ दिखी।
  • कोरोना काल में लंबी मंदी के बाद बाजार में दिखी चहल-पहल, धनतेरस से भी आस
  • दीवाली के पहले जिले के सरकारी कर्मचारियों का वेतन और किसानों को मिला बोनस

कोरोना काल के 7 माह बाजार में मंदी रहने के बाद दीवाली के एक हफ्ते पहले रौनक लौटी है। शनिवार को पुष्य नक्षत्र पर दुकान से लेकर सड़क तक भीड़ दिखी। इलेक्ट्रानिक, जेवर, बर्तन व रेडीमेड गारमेंट्स में करीब 3 करोड़ के कारोबार का अनुमान व्यापारियों ने लगाया है। दीवाली के पहले जिले के करीब 11 हजार सरकारी कर्मचारियों को 40 करोड़ और 1 लाख 2 हजार किसानों के खातों में करीब 74 करोड़ आए।

इससे धनतेरस व दीवाली बाजार चमकने की स्थिति में है। हालांकि कोरोना ने लोगों की लाइफ स्टाइल बदली है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम हुए हैं, लेकिन शनिवार को पुष्य नक्षत्र पर बाजार में अच्छी रौनक रही। देर शाम तक सोने-चांदी के आभूषण, चांदी के बर्तन, बाइक की खरीदारी की। आय और निवेश क्षमता के अनुरूप लोग आभूषण खरीद रहे हैं।

बर्तन बाजार में तेजी

बर्तन व्यवसायियों के मुताबिक पीतल, तांबा व स्टील के दाम कम हुए। पुष्य नक्षत्र पर लोगों ने पीतल के बर्तनों के अलावा स्टील के बर्तन भी खरीदे। नए वैरायटी व रेंज मौजूद है। जो महिलाओं ने खूब पंसद किया।

सदर राेड पर लगा जाम

दिवाली त्योहार की भीड़ बाजार में शुरू हो गई, लेकिन पुलिस अफसरों ने अस्थायी पार्किंग और चारपहिया वाहनों के प्रवेश पर रोक नहीं लगाया। शनिवार को सदर में बेतरतीब यातायात व्यवस्था से हर आधे घंटे में जाम लगता रहा।

गारमेंट्स में लाखों के कारोबार का अनुमान

रेडिमेड गारमेंट्स में युवा अपनी पसंद के जींस, शर्ट खरीदते नजर आए। नए जेनरेशन के बच्चों ने फंकी स्टाइल के ड्रेस की तरफ आकर्षित हुए। महिलाओं ने साड़ियां, युवतियों ने रेडीमेड सलवार, कुर्ती व जींस की खरीदी की। कपड़ा व्यवसायियों के मुताबिक शहर में करीब 30 लाख रुपए के कारोबार होने का अनुमान लगाया है।

धनतेरस पर बाजार तेज हाेने का अनुमान

चेंबर अध्यक्ष नरेंद्र रोहरा ने बताया कि कोरोना काल से व्यापारी 7 माह पूरी तरह प्रभावित रहा। पुष्य नक्षत्र में उम्मीद के अनुसार तो नहीं, फिर भी व्यापार अच्छा रहा। सरकार यदि दिवाली के पहले धान खरीदती, तो बाजार में चौतरफा रौनक नजर आती। इस साल लोग कपड़ा, इलेक्ट्रानिक सामान ज्यादा खरीद रहे। व्यापारियों को उम्मीद है कि धनतेरस पर बाजार उठेगा।

विशेष ऑफर और लकी ड्रॉ ने बढ़ाया आकर्षण

शुभ मुहूर्त और दिवाली को लेकर व्यवसायियों ने विशेष छूट और लंकी ड्रा जैसे लुभावने स्कीम भी बाजार में चलाईं गईं। ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में एक्सचेंज ऑफर, बाइक और स्कूटर की खरीद पर छूट, फ्री सर्विसिंग व मेंटेनेंस की सुविधाएं दे रहे। जिसके चलते ग्राहक ऑटोमोबाइल सेक्टर की ओर भी आकर्षित हुए। इलेक्ट्रानिक उपकरणों की दुकानों पर ग्राहकों ने एलईडी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सहित गीजर व अन्य आधुनिक उपकरणों की खरीदारी रही। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीदने शो-रूम लोग आए। उपकरणों के फीचर्स व उस पर वारंटी की पूछ-परख कर घर ले गए।

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