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जंगल में गज का राज:27 हाथियों को भा रहा नगरी का जंगल, जिले में पहली बार बनेगा हाथी मित्र दल

धमतरीएक घंटा पहले
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धमतरी. नगरी ब्लॉक के जंगल में हाथियों का दल विचरण कर रहा है, ये हाथी एक साथ घूम रहे हैं। आसपास के गांव में दहशत है। - Dainik Bhaskar
धमतरी. नगरी ब्लॉक के जंगल में हाथियों का दल विचरण कर रहा है, ये हाथी एक साथ घूम रहे हैं। आसपास के गांव में दहशत है।
  • जिले के नगरी ब्लॉक में एक महीने से डेरा जमाए हुए है 27 हाथियों का दल
  • बालोद के जंगल में घूम रही हथिनी चंदा के दल का मूवमेंट भी धमतरी की ओर, टीम तैनात की

जिले का जंगल हाथियों को खूब पसंद आ रहा है। महीनेभर पहले ओडिशा से आया 27 हाथियों का दल नगरी ब्लॉक के जंगल में ही रह रहा है। दूसरी ओर चंदा हथिनी 23 हाथियों के साथ पड़ोसी जिले बालोद के गुरूर रेंज में लौट आया है। वन विभाग के अफसरों के मुताबिक कुछ साल में जिला हाथियों का कॉरीडोर होगा। ऐसे में पहली बार धमतरी में हाथी मित्र दल बनाने तैयारी शुरू की गई है।

यह भी धमतरी जिले के जंगल की ओर आ रहा है। यदि यह दल भी जिले के जंगल में प्रवेश करता है, तो पहली बार ऐसा होगा, जब 50 हाथियों का दल धमतरी के जंगल में होगा। ओडिशा से आया 27 हाथियों के दल पर ड्रोन से नजर रख रहे हैं।

चंदा हथिनी ने बनाया 6 जिलों का कॉरिडोर

चंदा हथिनी के साथ आए 23 हाथी 6 जिलाें में घूम रह है। इनमें महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कांकेर, बालोद व राजनांदगांव शामिल हैं। दल बागबाहरा रेंज से 3 जून को धमतरी आया। 26 जुलाई की रात गरियाबंद के फिंगेश्वर रेंज में पहुंचा। 6 सितंबर को फिर धमतरी में घुसा। फिर भानुप्रतापपुर के करही के जंगल से लौट आया। अब दोबारा बालोद से होकर धमतरी की ओर आ रहा है।

निगरानी करने में 8 रेंज के अफसर लगे

जिले में दाे हाथियाें के दल हैं। इनमें से किसी भी हाथी में रेडिया काॅलर आईडी नहीं है। ऐसे में हाथियों की निगरानी मल-मूत्र, चिंघाड़ और पैर के पंजों से हो रही है। करीब 8 रेंज के अफसर-कर्मचारी इन हाथियों की निगरानी कर रहे हैं। चंदा हथिनी का दल वर्तमान में नेशनल हाईवे से करीब 15 किमी दूर हैं। जबकि ओडिशा से आए हाथी नगरी बस्ती से 20 किमी अंदर जंगल में है।

जिले में बनाएंगे हाथी मित्र दल: एसडीओएफ

एसडीओएफ हरीश पांडेय ने बताया हाथियों को जिले का जंगल पसंद आ रहा है। ओडिशा से आए 27 हाथी नगरी ब्लॉक में है। चंदा के साथ 23 हाथी बालोद से धमतरी की ओर आ रहे हैं। हाथियों के लिए जिला कॉरीडोर बन गया है। आने वाले समय में ये नया ठिकाना हाे सकता है। इसलिए पहली बार हाथी मित्र दल बनाया जाएगा, जो हाथियों पर नजर रखेंगे।

वन्य प्राणियों के लिए अनुकूल हैं अभयारण्य

जिले में पानी के लिए 4 बड़े बांध और पर्याप्त भोजन भी हैं। इस कारण 15 साल पहले टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला। अगले कुछ सालों में धमतरी के जंगल हाथियों का नया ठिकाना बन सकता है। 5 साल पहले जिले में राम-बलराम 2 हाथी आए थे। इसके बाद से जिले में हाथियों का लगातार आना-जाना चल रहा है।

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