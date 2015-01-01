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कार्रवाई:लूट के 4 आरोपी गिरफ्तार, बाइक जब्त

धमतरी16 घंटे पहले
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  • दानीटोला में युवक को रोककर पिटाई की थी, फिर लूट लिए थे रुपए

कलातराई के एक युवक की पिटाई कर रुपए लूटने वाले शहर के 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चारों लुटेरों से नगदी 1700 रुपए, डंडा, बेल्ट व बाइक जब्त की गई। आरोपियों को जेल भेजा है। कोतवाली पुलिस के मुताबिक 18 नवंबर को दुष्यंत साहू (21) बाइक से शाम करीब 7.30 बजे घर कलातराई लौट रहा था। दानीटोला स्थित नहर नाका शराब दुकान के पास 4 अज्ञात युवकों ने उसे रोका और बाइक की चाबी छीनकर साथ बिठाया। करीब 2 किमी दूर रामपुर वार्ड के रानी बगीचा के पास लाकर दुष्यंत की खूब पिटाई की। जेब में रखे 4700 रुपए लूट कर बाइक से भाग गए। टीआई नवनीत पाटिल ने बताया पुलिस को सूचना मिली। संदेह के आधार पर वेद प्रकाश उर्फ छोटू, कृष्णा लहरें उर्फ बाऊ को हिरासत में लिया। कड़ाई से पूछताछ में दोनों ने जुर्म स्वीकार किया। साथ ही दो अन्य दोस्त रामकृष्ण उर्फ छोटू एवं मुकेश सोनकर के घटना में शामिल होना बताया। चारों ने बाइक सीजी 05 एए 5560 से वारदात करना स्वीकार किया। लूटे 4700 रुपए में से 3000 रुपए बांटने की जानकारी दी। बचे 1700 रुपए, डंडा, बेल्ट व बाइक जब्त हुए। महिमा सागर पारा निवासी वेद प्रकाश उपाध्याय (24) , कृष्णा लहरें उर्फ बाऊ (20), मुकेश (20) व दानीटोला निवासी रामकृष्ण यादव उर्फ छोटू (19) पिता राधेश्याम यादव को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

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