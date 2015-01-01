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त्याेहारी भीड़:एक हफ्ते बाद दीवाली, अब तक अस्थाई पार्किंग स्थल तय नहीं, सदर रोड पर हर आधे घंटे में जाम

धमतरी15 घंटे पहले
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  • व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस अफसरों ने अब तक नहीं की कोई पहल, लोग हो रहे परेशान

दीपावली 14 व 15 नवंबर को मनाया जाएगा। त्योहार 8 दिन बाद है। धनतेरस यानी 13 नवंबर से दिवाली त्योहार की धूम शुरू होगी। ऐसे में लोगों ने खरीददारी जोर-शोर से शुरू कर दी है। बेतरतीब यातायात व्यवस्था के कारण सदर बाजार में हर आधे घंटे में जाम लग रही है। पुलिस अफसरों ने अब तक अस्थाई पार्किंग स्थल तय नहीं की है। अफसर दावा कर रहे हैं कि चारपहिया वाहनों पर सदर में घुसने पर रोक लगाई है। बेरोकटोक किसी भी समय चारपहिया वाहनों के प्रवेश से यातायात जाम लग रहा है। प्रतिबंधित क्षेत्रों में दोपहिया सहित चारपहिया वाहनों की एंट्री बेरोकटोक होने से हर आधे घंटे में जाम लग रही है। सबसे ज्यादा जाम की स्थिति गोल बाजार, इतवारी बाजार और सदर मार्ग पर है।

गांवों से आ रहे रोज 3000 लोग
मकई चौक शहर के हाईवे पर स्थित होने से दिनभर हजारों लोगों का आना-जाना लगा रहता है। त्योहार होने से हर दिन यहां करीब 3 हजार से अधिक लोग पहुंच रहे हैं। अचानक भीड़ बढ़ने से ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई है, लेकिन पुलिस अफसर प्लानिंग नहीं कर पा रहे। यहीं स्थिति रही तो आगे जाम से और बढ़ी समस्या खड़ी होगी।

यहां बनती है जाम की स्थिति
शहर के सदर मार्ग में बालक चौक से रामबाग तक कई ऐसे स्थान हैं, जहां पल-पल में जाम की स्थिति बनती है। इनमें बालक चौक, गोलबाजार, मठ मंदिर चौक, चमेली चौक, सदर बाजार, इतवारी बाजार मार्ग, गणेश चौक व रामबाग शामिल हैं। इन स्थानों में यदि अच्छी व्यवस्था हो तो शहर के यातायात सुगम बनाया जा सकता है।

व्यवस्था सुधारने में जुटे हैं
एएसपी मनीषा ठाकुर ने बताया कि दीवाली त्योहार को देखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था को व्यवस्थित बनाने चौक-चौराहों में जवानों की तैनाती की गई है। चारपहिया वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई है। अस्थायी पार्किंग बनाने के लिए निरीक्षण किया जाएगा। यातायात सुगम रहे, इसके लिए प्लानिंग हो रही है।

इन जगहों को बनाया जा सकता है अस्थायी पार्किंग
घड़ी चौक से चमेली चौक: मकई तालाब स्थित पार्किंग में गाड़ियां रखवा सकते हैं। बाइक गुरुद्वारे रोड पर पार्क कर सकते हैं।
सदर बाजार से रामबाग: गाडिय़ां गांधी मैदान में रखवा सकते है।
फायदे: त्योहार के मद्देनजर दोनों जगह को पुलिस अस्थायी पार्किंग बनाती है, तो जाम को काफी हद तक दूर किया जा सकता है।

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