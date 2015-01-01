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छठ पूजा:पानी में खड़े होकर डूबते सूर्य को दिया अर्घ्य, आज होगा समापन

धमतरी16 घंटे पहले
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  • नहाय-खाय के साथ 4 दिनी छठ पूजा की 18 नवंबर को हुई थी शुरुआत, रुद्री महादेव घाट व आमा तालाब में जुटीं महिलाएं

संतान की लंबी उम्र और परिवार की खुशहाली के लिए शुक्रवार को डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रती महिलाओं ने छठी मइया का पूजन किया। व्रती महिलाओं ने घुटनेभर पानी में खड़े होकर डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। इस दौरान पकवान, ठेकवा और मौसमी फल सूप में रखकर चढाए गए। घाट पर गन्ने का मंडप भी सजाया गया था। 18 नवंबर को नहाय-खाय के साथ 4 दिनी छठ पूजा की शुरुआत हुई। तीसरे दिन शुक्रवार को शाम 5 बजे आमा तालाब व रुद्री महादेव घाट किनारे पंडित ने पूजन प्रारंभ कराया। परिवार के साथ तालाब आई महिलाओं ने घुटनेभर पानी में खड़ी होकर डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। 5 बजकर 21 मिनट पर सूर्यास्त होते ही दीपदान किया। लोगों ने छठी मइया के जयकारे लगाए। एक-दूसरे को पर्व की बधाई दी। बड़ों का आशीर्वाद लिया। महिलाएं भजन-गायन करते हुए घर लौट गईं। रविवार सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। साथ ही छठ पर्व का समापन होगा। 36 घंटे व्रत रखने के बाद महिलाएं अन्न-जल ग्रहण करेंगी।

छठ से जुड़ी खास बातें

  • माताएं पुत्र की प्राप्ति के लिए 4 दिन तक छठ मइया और सूर्य की उपासना करतीं हैं।
  • हिंदू धर्म में यह पहला ऐसा त्‍योहार है, जिसमें उगते सूर्य व डूबते सूर्य पूजा होती है।

इसलिए छठ पर्व पर होती है सूर्य की आराधना
साधना सिंह, प्रभावती सिंह, मंजू देवी, रिता सिंह, प्रीति द्विवेदी, अल्पना मिश्रा, सुषमा शर्मा, गीता देवी ने बताया कि छठ पूर्व में सूर्य की आराधना का बड़ा महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, छठी माता को सूर्य देवता की बहन माना जाता है। छठ पर्व में सूर्य की उपासना करने से छठ माता प्रसन्न होती हैं। घर-परिवार में सुख शांति तथा संपन्नता प्रदान करती हैं। उन्होंने बताया कि पूजा में सभी प्रकार के फल चढ़ाए जाते हैं। सूपा में गन्ना, गुड़, टोकरी व पूजा की विशेष सामग्री रहती है।

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