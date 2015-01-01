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गर्भवती महिलाओं दी जानकारी:पोटियाडीह में चला जागरूकता अभियान

धमतरी4 घंटे पहले
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इंडियन रेडक्राॅस सोसायटी द्वारा ग्राम पोटियाडीह में गर्भवती महिलाओं को जागरूक अभियान चलाया। गांव में सघन अभियान चलाया। गर्भवती महिलाओं के घर जाकर कोरोना से बचाव की जानकारी दी गई। जिन महिलाओं की लगभग 7 दिन के अंतर्गत डिलवरी होने वाली है, ऐसी महिलाओं को कोरोना की जांच अनिवार्य रूप से कराने कहा गया, ताकि आने वाले जच्चा व बच्चा सुरक्षित रहे। अभियान में जिला संगठक प्रदीप साहू, आकाशगिरी गोस्वामी, डाॅ. शैलेन्द्र गुप्ता, योगिता, खुश्बू, रानी, देविका, ज्योति, डिम्पल, मोनिका, भूमिका, चंचल, दीपिका, तुलसी, रीना, हीना, हिमानी, खेमिन आदि शामिल थे।

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