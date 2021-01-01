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नियुक्ति:भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी बिथिका विश्वास को मिली

धमतरीएक घंटा पहले
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धमतरी. नियुक्ति के बाद बधाई देने पहुंचे कार्यकर्ता। - Dainik Bhaskar
धमतरी. नियुक्ति के बाद बधाई देने पहुंचे कार्यकर्ता।

रविवार को भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी एवं जिलाध्यक्षों की सूची जारी हो गई है। जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष की जिम्मेदारी बिथिका विश्वास को दी गई है। अब तक जिलाध्यक्ष रहीं हेमलता शर्मा को प्रदेश में कोषाध्यक्ष का दायित्व मिला है। साथ ही जिले में अध्यक्ष बनने दावेदारी कर रही 3 महिला अर्चना चौबे, मोनिका देवांगन, कल्पना रणसिंह को प्रदेश कार्य समिति में शामिल किया गया।

जिलाध्यक्ष बिथिका विश्वास साल 2008 में भाजपा की सक्रिय सदस्य बनीं थीं। विश्व हिंदू परिषद से जुड़ी रही है। धर्म रक्षा वाहिनी में जिला संयोजक भी रही। वर्तमान में भारतीय शिक्षण मंडल प्रांतीय टोली में सहप्रभारी है।

भाजपा जिला उपाध्यक्ष पद पर रहकर संगठन के लिए सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि पार्टी द्वारा जारी निर्देशों का पालन कर पार्टी व संगठन को मजबूत बनाने के लिए हरसंभव प्रयास करूंगी। महिलाओं को अधिक से अधिक पार्टी में जोड़ने का काम किया जाएगा।

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