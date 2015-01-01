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पत्नी को लाने देवभोग जा रहा था:गरियाबंद में पेड़ से टकराई कार, युवक जिंदा जला, हत्या की आशंका से होगी जांच

धमतरीएक घंटा पहले
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धमतरी। आग लगने से कार बुरी तरह जल गया था।

पत्नी को लाने नगरी से गरियाबंद के देवभोग खोकसर्रा जा रहे युवक की कार पेड़ से टकरा गई। कार में आग लगी और युवक जिंदा जल गया। दूसरे दिन पुलिस अफसर मौके पर आए। हत्या की आशंका पर जांच के लिए सीन ऑफ क्राइम मोबाइल यूनिट के वैज्ञानिकों को बुलाया। शव का पोस्टमार्टम कराने रायपुर मेडिकल काॅलेज भेजा गया। शनिवार को शरीर के कुछ अंग परिजन को अंतिम संस्कार के लिए दिए।

गरियाबंद पुलिस के मुताबिक यह हादसा मैनपुर से करीब 33 किमी दूर डुमरपडाव व उदंती मोड पर गुरुवार रात 12 से 1 बजे के बीच का है। नगरी निवासी हर्ष कुशल सोम (26) कार सीजी 07 एम 0790 से पत्नी को लाने ससुराल खोकसर्रा जा रहा था। रास्ते में कार पेड़ से टकराई। सिर पर चोंट आने से हर्ष कुशल कार से बाहर नहीं निकल पाया।

वैज्ञानिकों ने की घटना स्थल की जांच

एएसपी ने तुरंत रायपुर से सीन ऑफ क्राइम मोबाइल यूनिट के वैज्ञानिक डाॅ. पीएल चन्द्रा, डाॅ मोहन पटेल को बुलाया। अफसरों ने निरीक्षण किया। प्रारंभिक जांच में यह दुर्घटना लगी। आसपास सड़क पर खरोंच के निशान मिले। इंदागांव पुलिस ने मर्ग कायम किया। शव जांच के लिए रायपुर फॉरेंसिंग लैब भेजा।

कार में आग लगने से युवक जिंदा जला

गरियाबंद एएसपी सुखनंदन सिंह राठौर ने बताया कि घटना करीब रात 12 से 1 बजे की आसपास की है। घटना स्थल पर लंबा मोड है। वाहन काफी तेज गति में रहा होगा। चालक द्वारा बेक्र लगाने से करीब 25 मीटर तक वाहन के चक्के फिसलने के निशान मिले। युवक कार में जिंदा जल गया था।

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