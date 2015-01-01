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सड़क पर आए किसान:चक्काजाम: 3 लाख में से 3 सौ किसान ही आए

धमतरी15 घंटे पहले
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  • पुरूर के मुख्य चौक पर आधे घंटे चला प्रदर्शन, तीन जिले के किसान शामिल हुए

छत्तीसगढ़ किसान यूनियन ने नवंबर में धान खरीदी शुरू करने, कृषि कानून वापस लेने की मांग करते हुए गुरुवार को नेशनल हाईवे पर चक्काजाम कर दिया। नेशनल हाईवे पर पुरूर में किसानाें ने प्रदर्शन किया। कांकेर, बालोद और धमतरी के मुख्य मार्ग पर किसानों ने दोपहर 12.55 से 1.25 बजे तक चक्काजाम किया। तीनों से जिलों से किसान शामिल हुए। 3 जिलाें में करीब 3 लाख किसान हैंं। इनमें से प्रदर्शन करीब 300 लाेग ही शामिल हुए। इसका बड़ा कारण धान कटाई माना जा रहा है। नेशनल हाईवे 30 पर गुरुवार काे किसानाें ने यह प्रदर्शन किया। धमतरी से जगदलपुर, धमतरी से बालोद आने-जाने वाले वाहन रुके रहे। प्रदर्शन स्थल से 8 किमी पहले ही वाहनाें काे धमतरी से डायवर्ट कर दिया। बालोद व कांकेर में भारी वाहनों को रोक दिया गया था। इसलिए ज्यादा समस्या नहीं हुई। किसानों ने हाईवे पर बैठकर आधे घंटे प्रदर्शन किया। इसके बाद प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते पुरूर के मुख्य चौक से 200 मीटर दूर सभास्थल तक रैली निकाली। रैली में डौंडीलोहारा के पूर्व विधायक जनकलाल ठाकुर, प्रदेश संयोजक लीलाराम साहू, जिलाध्यक्ष घनाराम साहू, पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ से ओमप्रकाश साहू, बालोद जिलाध्यक्ष गैंदलाल ठाकुर, पूर्व किसान ब्लाक अध्यक्ष ओमप्रकाश साहू, महावीर साहू समेत 300 से अधिक किसान शामिल हुए।

प्रदेश में 24 क्विंटल खरीदा जाए धान
जिलाध्यक्ष घनाराम साहू ने सभा में कहा कि केंद्र सरकार किसानों के विरोध में तीन नए कानून लेकर आई है। इन्हें वापस लिया जाए। राज्य सरकार किसानों से एक-एक दाना खरीदने का वादा करती है। केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ से 40 प्रतिशत अधिक चावल खरीदी करेगी, इसलिए प्रदेश से 24 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदी की जाए।

तीनों जिले में 3 लाख पंजीकृत किसान
धमतरी, कांकेर और बालोद जिले में पंजीकृत किसानों की संख्या 3 लाख से अधिक है। किसानों के हित में किसान यूनियन ने प्रदर्शन किया, इसके बाद भी किसान नहीं जुटे। जिलाध्यक्ष घनाराम साहू ने कहा कि किसान फसल कटाई में व्यस्त होने के कारण प्रदर्शन में शामिल नहीं हो पाए। किसानों का प्रदर्शन जारी रहेगा।

9 नवंबर को धमतरी में जेल भरो आंदोलन
जनकलाल ठाकुर ने बताया कि किसान प्रदेश में धान की खरीदी नवंबर महीने में शुरू करने की मांग कर रहे हैं। प्रदेश सरकार किसानों की ओर ध्यान नहीं दे रही। मजबूरी में किसानों को कृषि उपज मंडियों में धान बेचना पड़ रहा। उपस्थित सभी किसानों ने धमतरी जिले में 9 नवंबर को होने वाले जेल भरो आंदोलन में शामिल होने की अपील की।

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