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जेई टीकाकरण:संक्रमित परिवार के बच्चों को 14 दिन बाद लगेगा टीका

अंवरी16 घंटे पहले
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  • छत्तीसगढ़ के 5 जिलों के साथ ही धमतरी जिले में भी चलेगा अभियान

छत्तीसगढ़ के 5 जिलों के साथ ही धमतरी जिले में भी 23 नवंबर से जैपनीज इन्सेफेलाइटिस(जेई) टीकाकरण अभियान की शुरुआत होगी। बीईओ डॉ. यूएस नवरत्न व विकासखंड विस्तार प्रशिक्षण अधिकारी डीएस ठाकुर ने बताया कि कुरूद ब्लॉक में 1 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक के 56 हजार बच्चों को जैपनीज इंसेफेलाइटिस का टीका लगाया जाएगा। कोरोना मरीज वाले घर के बच्चों को 14 दिन के बाद ही टीकाकरण अभियान में आना है।
ऐसे बच्चे जो अति कुपोषित हैं, जिनको तेज बुखार हो किसी भी प्रकार की गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, उनको जेई टीकाकरण नहीं होगा। 1 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक के बच्चों वाले समस्त पालक अपने क्षेत्र के मितानिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, व संबंधित स्कूलों से टीकाकरण दिनांक की जानकारी प्राप्त कर लें, ताकि जिस दिन भी उनका टीकाकरण हो उस दिन वह अनुपस्थित न रहें।
18 दिसंबर तक चलाया जाएगा अभियान: जैपनीज एन्सेफेलाइटिस की रोकथाम टीकाकरण द्वारा संभव है, इसलिए भारत सरकार के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के 5 जिलों बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव तथा धमतरी जिले में जैपनीज इंसेफेलाइटिस टीकाकरण का अभियान 23 नवंबर से 18 दिसंबर 2020 तक चलाया जाएगा। कुरुद के बीपीएम रोहित पांडे व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भखारा के प्रभारी गौरव बंगानी ने बताया कि भखारा क्षेत्र में भी जेई टीकाकरण अभियान के लिए आवश्यक तैयारी कर ली गई है। इसके तहत कार्ययोजना निर्माण, आवश्यक सामग्री जैसे टीका, घोलक, सिरिंज की व्यवस्था, टेली सीट, मार्कर पेन आदि की व्यवस्था कर ली गई है। टीकाकरण के बाद किसी भी प्रकार के प्रतिकूल प्रभाव के लिए उचित तैयारी कर ली गई है।
इसे चमकी या दिमागी बुखार भी कहा जाता है: उप स्वास्थ्य केंद्र भखारा के ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक एलआर देवांगन ने बताया कि जैपनीज इंसेफेलाइटिस बीमारी जिसे चमकी बुखार या दिमागी बुखार के नाम से भी जाना जाता है। जैपनीज इन्सेफेलाइटिस का विषाणु एडिस नामक मच्छरों से फैलता है ये मच्छर अक्सर धान के खेतों अथवा पानी के तालाबों में रहते हैं।

नियमित टीकाकरण में किया जाएगा शामिल
प्रभारी सेक्टर पर्यवेक्षक भखारा बीएल साहू ने बताया कि जैपनीज इन्सेफेलाइटिस टीकाकरण अभियान के बाद यह टीका नियमित टीकाकरण में शामिल किया जाएगा। इसके तहत 9 माह के बच्चे तथा 16 माह के बच्चों को नियमित अंतराल में टीका लगाया जाएगा।

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