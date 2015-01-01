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उच्च शिक्षा:कॉलेज परीक्षा के परिणाम जारी पीजी में प्रवेश लेने आवेदन शुरू

धमतरीएक दिन पहले
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कोरोना संक्रमण के कारण इस वर्ष कॉलेज की परीक्षा 6 महीने देरी से हुई। छात्रों ने घर में ही रहकर परीक्षा दिलाई। अब परीक्षा के परिणाम भी जारी कर दिए गए। 18 नवंबर को देर शाम तक सभी अंतिम वर्ष समेत कुछ संकायों के प्रथम व द्वितीय वर्ष के परीक्षा परिणाम पं रविवि ने जारी किए। परिणाम जारी होने के बाद अब कॉलेज में पीजी के लिए एडमिशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। पं रविशंकर शुक्ल विवि के पीजी की कक्षाओं में प्रवेश के लिए छात्रों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। बीसीएस पीजी कॉलेज की प्राचार्य डॉ. श्रीदेवी चौबे ने बताया कि कॉलेज में एमए, एमकॉम, एसएससी, विधि समेत अन्य पीजी कक्षाओं में प्रवेश शुरू हो गया है। छात्रों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। कॉलेज में एमए प्रथम सेमेस्टर हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, एमकाॅम प्रथम सेमेस्टर, एमएससी प्रथम सेमेस्टर रसायन, भौतिकी, प्राणीशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, गणित, आईटी, गृह विज्ञान, विधि प्रथम सेमेस्टर एवं पीजीडीसीए प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश दिया जाएगा।

गर्ल्स कॉलेज में राजनीति, पीजीडीसीए की कक्षा शुरू
एनआरएम गर्ल्स कॉलेज के प्राचार्य डॉ. डीआर चौधरी ने बताया कि काॅलेज में सत्र 2020-21 से राजनीतिविज्ञान एवं पीजीडीसीए में पीजी की कक्षाएं शुरू हो गई है। छात्राएं पं रविवि के पोर्टल में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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