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भाजपा व निगमकर्मी आमने-सामने:10 से बेमुद्दत हड़ताल पर रहेंगे निगम कर्मचारी

धमतरी4 घंटे पहले
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धमतरी। निगम कर्मचारियों ने महापौर विजय देवांगन को ज्ञापन दिया।
  • स्वच्छता निरीक्षक के खिलाफ नारेबाजी से शुरू हुआ विवाद

नगर निगम में अभी तक भाजपा और कांग्रेस के नेता एक-दूसरे से लड़ते आ रहे है। ऐसा पहली बार हुआ, जब भाजपा पार्षदों के विरोध से नगर निगम के कर्मचारियों में गुस्सा है। स्वच्छता निरीक्षक योगेश निषाद के खिलाफ विरोध जताने से लगातार 4 दिन तक कर्मचारियों ने काली पट्‌टी लगाकर विरोध जताया। मांग पूरी नहीं हुई। अब 10 नवंबर से बेमुद्दत हड़ताल पर जा रहे हैं। इस संबंध में शनिवार को संघ ने महापौर विजय देवांगन को ज्ञापन दिया।

31 अक्टूबर को नेता प्रतिपक्ष नरेंद्र रोहरा के साथ भाजपा के अन्य पार्षदों ने प्रदर्शन किया। निगम के स्वच्छता निरीक्षक योगेश निषाद के खिलाफ नाम लेकर नारेबाजी की गई। इस पर स्वायत्तशासी कर्मचारी संघ ने निंदा प्रस्ताव लाकर 4 से 7 नवंबर तक काली पट्‌टी लगाकर काम किया। शाम को नारेबाजी की गई। विरोध के 4 दिन में भाजपा पार्षद सामने नहीं आए।

इसे लेकर शनिवार को दोबारा कर्मचारी संघ की बैठक हुई, जिसमें बेमुद्दत हड़ताल पर जाने रणनीति बनाई। इधर नेता प्रतिपक्ष नरेंद्र रोहरा ने कहा कि पार्षदों ने जनता की समस्याओं को उठाया था। निगम के किसी कर्मचारियों से विवाद नहीं हुआ। माफी मांगने का सवाल ही नहीं है।

10 नवंबर से शुरू होगी बेमुद्दत हड़ताल

स्वायत्तशासी कर्मचारी संघ प्रदेश उपाध्यक्ष अभिमन्यु सिन्हा, अध्यक्ष मो. शेर खान, उपाध्यक्ष कामता नागेंद्र ने कहा कि 31 अक्टूबर को नेता प्रतिपक्ष, भाजपा पार्षदों ने सफाई व्यवस्था को लेकर स्वच्छता निरीक्षक योगेश निषाद के खिलाफ नारेबाजी की।

नारों का निंदा प्रस्ताव पारित किया। 4 से 7 नवंबर तक काली पट्‌टी लगाकर काम किया, लेकिन भाजपा पार्षदों ने माफी मांगने सामने नहीं आए। दोबारा ऐसी कृत्य न हो, इसलिए अब 10 नवंबर से बेमुद्दत हड़ताल पर सभी कर्मचारी जा रहे हैं।

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