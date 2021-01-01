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कृषि कानूनों का विरोध:अनशन कर किसान नेताओं पर दर्ज केस वापस लेेने की मांग की

धमतरीएक घंटा पहले
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विरोध प्रदर्शन करते संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारी व सदस्य। - Dainik Bhaskar
विरोध प्रदर्शन करते संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारी व सदस्य।

राष्ट्रीय किसान मोर्चा और राष्ट्रीय मतदाता जागृति मंच ने शनिवार को गांधी मैदान पर संयुक्त रूप से अनशन किया। आंदोलन कर रहे किसानों का समर्थन किया। तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की। राष्ट्रपति के नाम का एसडीएम को ज्ञापन दिया।

किसान मोर्चा के अधिवक्ता शत्रुहन साहू, टिकेश्वर साहू, संजय चंद्राकर, निशांत भट्ट, असफाक अली हाशमी ने कहा कि किसान आंदोलन को बदनाम करने केंद्र सरकार ने उसे तोड़ने का षड़यंत्र किया है। धरने पर बैठे लोगों ने किसानों नेताओं पर बनाए गए प्रकरण को वापस लेने की मांग की है। इस दौरान धनंजय साहू, पालेश साहू, सतवंत महिलांग, सत्यम पुरी गोस्वामी, रसूल खान, युगल साहू, सतनाम सिंह, मूलचंद आदि मौजूद थे।

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