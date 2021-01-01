पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

पॉवर लिफ्टिंग:धमतरी स्टेट चैंपियन, 7 गोल्ड मेडल

धमतरी2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • रायपुर में आयोजित इस 2 दिवसीय प्रतियोगिता में जिले के खिलाड़ियों का रहा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन

रायपुर में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय पॉवर लिफ्टिंग प्रतियोगिता हुई। यहां महिला, पुरुष सब जूनियर, जूनियर, सीनियर, मास्टर प्रतियोगिता में जिले के खिलाड़ियों का दबदबा रहा। खिलाड़ियों ने खेल में शानदार प्रदर्शन किया। बेहतर खेल की बदाैलत हमारा धमतरी जिला पॉवर लिफ्टिंग में छत्तीसगढ़ चैंपियन बना गया है। खिलाड़ियों ने 7 गोल्ड, 3 सिल्वर मैडल हासिल किया है। विजेता खिलाड़ी अब गुजरात में आयोजित नेशनल प्रतियोगिता में में शामिल होंगे। इस प्रदर्शन में महिलाएं सबसे अागे रहीं हैं। सभी 7 गाेल्ड मेडल महिला खिलाड़ियाें ने जीते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रदेशभर के 450 खिलाड़ियों ने भाग लिया। धमतरी जिले के 20 खिलाड़ी शामिल हुए थे। सभी जिले के खिलाड़ियों को पछाड़ते हुए धमतरी जिले के पॉवर लिफ्टर महिला, पुरुष खिलाड़ियों ने 15 मेडल अपने नाम किए। पुरुष वर्ग के खिलाड़ियों ने 3 मेडल, 2 सिल्वर, 1 ब्राउन्स, महिला वर्ग खिलाड़ियों ने 12 मैडल जिसमें 8 गोल्ड, 3 सिल्वर, 1 ब्राउन्स मैडल हासिल किया है। छत्तीसगढ़ चैंपियन ऑफ चैंपियन की ट्रॉफी का खिताब धमतरी जिला अपने नाम किया।

इन खिलाड़ियों ने जीते गोल्ड व सिल्वर मैडल

  • खुशी फुटान- गोल्ड मेडल
  • सोनाक्षी कौशिक- गोल्ड मैडल।
  • अंजलि साहू- गोल्ड मेडल।
  • अश्वनी साहू- गोल्ड मैडल।
  • योगेश्वरी साहू- गोल्ड मैडल।
  • हश्मीत कौर- 2 गोल्ड मैडल।
  • संध्या यादव- सिल्वर मेडल
  • प्रियंका साहू- सिल्वर मैडल।
  • पायल साहू- सिल्वर मैडल।
  • अनुराधा साहू- ब्राउन्ज मैडल
  • धनेश्वर साहू- सिल्वर मैडल।
  • आशुतोष मिश्र- सिल्वर मैडल।
  • नंदकिशोर साहू- ब्राउन्स मैडल
ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकेंद्र की चेतावनी- आदेश के बावजूद भड़काऊ अकाउंट्स बहाल किए गए; आदेश नहीं माना तो कार्रवाई होगी - टेक & ऑटो - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser