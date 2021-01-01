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गंदगी फैल रही:नालियों की नहीं हो रही सफाई

अंवरीएक घंटा पहले
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ग्राम पंचायत सुपेला में बनी नालियों की सफाई नहीं हुई है। नाली में गंदा पानी भरा हुआ है। बदबू आ रही है। मच्छर पनप रहे है। इससे बीमारियों के फैलने का खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि शीतलापारा में नालियों की सफाई नहीं हुई है।

कचरे से नालियां जाम हैं। उसमें गंदा पानी भरा हुआ है। लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि नाली की सफाई के लिए कई बार पंचायत पदाधिकारियों से मांग की गई, लेकिन सफाई कराने ध्यान नहीं दिया।

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