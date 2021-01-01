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राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान:2 दिन में 1 लाख बच्चों को पिलाई गई दवा

धमतरी2 घंटे पहले
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  • 3 दिन बच्चों को पिलाई गई पोलियो की ड्राप

राष्ट्रीय पल्स पाेलियाे अभियान 3 दिन तक चला। िजले में बनाए गए 745 बूथों से 1 लाख 5 हजार 210 से अधिक बच्चों को पाेलियाे की दवा पिलाई गई। छूटे हुए बच्चों को घर-घर जाकर स्वास्थ्य टीम ने पोलियो की दवा पिलाई। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. बीके साहू ने बताया कि अभियान में शामिल कर्मचारियों द्वारा घर-घर भ्रमण किया गया। बस स्टैंड, रेल्वे स्टेशन, हाई रिस्क एरिया जैसे ईंट-भट्ठे, कोयला भट्ठा, निर्माण क्षेत्र वाली जगहों पर जाकर टीम द्वारा 5 साल तक के बच्चों काे पोलियो की दवा पिलाई। उन्होंने बताया कि अभियान के पहले दिन बूथों पर दवा पिलाई गई। दूसरे व तीसरे दिन टीकाकर्मियों द्वारा छूटे हुए बच्चों के घर-घर जाकर पाेलियो की खुराक पिलाई गई। अभियान में लगभग दो हजार स्वास्थ्य कर्ताओं की ड्यटी लगाई गई थी। कुरूद ब्लाॅक में 28 हजार 357, गुजरा के 23 हजार 658, नगरी 23 हजार 543, मगरलोड ब्लाॅक के 16 हजार 507 और धमतरी शहरी के 13 हजार 145 बच्चे शामिल हैं।

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