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प्रदर्शन:बिजली कर्मचारियों ने रखा उपवास

धमतरी4 घंटे पहले
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बिजली कर्मचारियों ने उपवास रहकर किया प्रदर्शन, 13 से बेमुद्दत हड़ताल।

बिजली कर्मचारी 12 सूत्रीय मांगों के लिए आंदोलन कर रहे हैं। इसके तहत शनिवार को क्षेत्रीय कार्यालय में उपवास रखकर प्रदर्शन किया गया। क्षेत्रीय सचिव डीके यदु ने कहा कि 11 नवंबर को शाम 4 बजे कंपनी के चेयरमेन के साथ बैठक होगी। मांगों को लेकर समझौता नहीं होने पर 13 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे।

उन्होंने कहा कि पॉवर कम्पनी में कार्यरत संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण, पदोन्नति करने, कार्यरत एवं सेवानिवृत कर्मचारियों को कैशलेस मेडिकल सुविधा देने, बोनस आदेश जारी करने समेत 12 सूत्रीय मांग को लेकर प्रदेश के 8 क्षेत्रीय मुख्यालयों के साथ कोरबा पाॅवर हाऊस में एक दिन उपवास रखकर मौन प्रदर्शन किया गया। अशोक वर्मा, एके दत्ता, जीवन शुक्ला, चंद्रशेखर और बालकृष्ण ने उपवास किया। इस अवसर पर अरूण देवांगन, संतोष दुबे, अशोक वर्मा आदि उपस्थित थे।

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