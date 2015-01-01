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कार्रवाई:सरकारी जमीन पर कर रहा था खेती, टीम ने हटाया

धमतरी3 घंटे पहले
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  • अधारी नवागांव में कोटवार के बेटे ने नहीं लौटाई थी जमीन, एक महीने पहले लगाया था स्टे

अधारी नवागांव वार्ड में निगम की जगह पर अतिक्रमण कर खेती कर रहे कोटवार के बेटे से नगर निगम की टीम ने जमीन वापस ले ली है। गुरुवार को वार्ड में पहुंचकर टीम ने जेसीबी से फेंसिंग तार हटाए। सीमेंट पोल उखाड़कर निगम ने अपने कब्जे में लिया। राजस्व अधिकारी निखिल चंद्राकर ने बताया कि वार्ड में कोटवार था। तब से उसे डेढ़ एकड़ जमीन खेती के लिए मिली थी। उसका परिवार खेती कर रहा था। अब कोटवार नहीं होने पर जमीन वापस करनी थी, लेकिन उनका पुत्र अभी भी उस जमीन पर कब्जा कर खेती कर रहा था। वापस मांगने पर उन्होंने तहसील कार्यालय में स्टे लगा दिया। तहसीलदार ने स्टे खारिज किया। इसके बाद नगर निगम की टीम ने वार्ड में जाकर जमीन अपने कब्जे में ली है। अतिक्रमण दल में कामता प्रसाद, एसअार सिन्हा, कमलेश ठाकुर, हेमंत नेताम, श्यामू सोना, बंशीदीप आदि शामिल थे।

अब यहां बनेगी पानी टंकी: राजस्व अधिकारी
राजस्व अधिकारी निखिल चंद्राकर ने बताया कि इस जमीन पर पानी टंकी बनाई जाएगी। यहां पहले से पानी टंकी बनाई जाना थी। अतिक्रमण होने के कारण निर्माण कार्य नहीं हो रहा था। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पाइप लाइन बिछाई जा रही है। इसी के तहत पानी टंकी का निर्माण होगा। वार्ड के लोगों को पानी मिलेगा।

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