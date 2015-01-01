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परेशानी:पहले काटते हैं लोन की राशि, फिर बाकी पैसे आते हैं खाते में

धमतरी3 घंटे पहले
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  • बैंक ने 56783 किसानों को दिया है 179 करोड़ रुपए का ऋण, धान बिक्री के 16 दिन में ही 73.19 करोड़ की हुई वसूली

धान बेचने के बाद भी किसानाें के हाथ खाली हैं। किसानाें का धान बिकने के बाद मिलने वाले ज्यादातर रुपए ऋण चुकाने में जा रहे हैं। धान बिक्री के बाद मिलने वाले रुपयों में से पहले सहकारी बैंक से लिया ऋण काटा जा रहा है इसके बाद रुपए बचने पर बैंक खाते में जमा किए जा रहे हैं। सरकार 2500 रुपए में खरीद रही है। फिलहाल किसानाें काे प्रत्येक क्विंटल पर 1868 रुपए मिल रहे हैं। अंतर की बाकी राशि 632 रुपए का भुगतान किसानों को 4 किस्तों में हाेगा। अभी जाे रुपए किसानाें काे मिल रहे हैं उनमें से ही किसानों द्वारा लिए गए कर्ज काे काटकर किसानाें काे दिया जा रहा है। यानी धान बेचने के बाद भी किसानों के हाथ खाली हैं। अब तक 15 हजार से अधिक किसान ऐसे हैं, जिन्होंने 73.19 करोड़ का कर्ज धान बेचकर चुकाया है। जिले में 1 लाख 11 हजार पंजीकृत किसान है। साल 2020-21 में जिले के 56 हजार 783 किसानों ने खेती-किसानी के लिए 179 करोड़ 1 लाख 12 हजार रुपए कर्ज लिए थे। धान खरीदी के 16 दिन में 47 हजार 490 किसानों को 253 करोड़ 32 लाख 90 हजार 196 रुपए का भुगतान हो चुका है। इसमें से 15 हजार से अधिक किसान ऐसे है, जिनका भुगतान ऋण काटकर दिया गया है। यानी इन किसानों से बैंकों ने 73.19 करोड़ की वसूली कर ली है।

253 करोड़ का धान बेच चुके किसान
जिले में इस साल 1 लाख 2 हजार 497 किसानों से 43 लाख 72 हजार 303 क्विंटल धान खरीदने का लक्ष्य है। खरीदी के 16 दिन में 47 हजार 490 किसानों से 13 लाख 48 हजार 315 क्विंटल धान खरीदी जा चुका है। इसकी कुल राशि 253 करोड़ 32 लाख 90 हजार 196 रुपए है। फिलहाल 18 से 20 दिसंबर तक खरीदी नहीं होगी। 18 दिसंबर को गुरु घासीदास जयंती का अवकाश है। इसके बाद शनिवार व रविवार है।

चौथी किस्त की 70 कराेड़ की राशि नहीं मिली
साल 2019-20 में जिले के 1 लाख 2 हजार 497 किसानों ने धान बेचा। सरकार को 4 किस्तों में अंतर की राशि राजीव गांधी न्याय योजना के तहत 281 करोड़ 66 लाख 99 हजार रुपए देना था। 3 किस्त तो किसानों को दे दिए हैं। चौथी किस्त अभी भी किसानों के खातों में करीब 70 करोड़ रुपए जमा नहीं हुआ है। अब ये किस्त कब जमा होगा, इसकी जानकारी भी नहीं है। पूछने पर बैंकों में नहीं आया है, कहकर किसानों को लौटा रहे है। अब किसानों को खुद के रुपए लेने के लिए फिर से अगले सीजन तक इंतजार करना पड़ेंगा।

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