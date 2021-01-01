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विश्व कैंसर दिवस आज:अगले महीने से कैंसर मरीजाें की जिला अस्पताल में होगी कीमोथैरेपी

धमतरी2 घंटे पहले
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  • जिले में कैंसर जांच की सुविधाएं नहीं, बढ़ते जा रहे हैं इसके मरीज, संदिग्धों की जांच भी रायपुर में करानी पड़ रही

कैंसर का नाम सुनते ही लोग भयभीत हो जाते हैं। हालांकि जिले में इसके मरीज बेहद कम हैं। करीब 9 लाख की आबादी वाले जिले में 21 मरीज ही अब तक चिह्नित हुए हैं। कैंसर की आशंका में हर राेज मरीज आते हैं लेकिन जिला अस्पताल में अभी भी कैंसर जैसी बीमारी की जांच या इलाज की सुविधा नहीं है।
मरीजों को जांच व इलाज के लिए रायपुर जाना पड़ता है। हालांकि एक अच्छी खबर है कि लगातार मांग और पत्राचार के बाद अब जिले के नगरी अस्पताल में पदस्थ मेडिकल ऑफिसर डॉ. राहुल सोनकर को कीमोथैरेपी का प्रशिक्षण दिलाया गया है। उन्हें उज्जैन में एक महीने रहकर प्रशिक्षण दिलाया गया है। अब जिला अस्पताल में हफ्ते में दो दिन कीमोथैरेपी कैंसर वाले राेगियाें काे दी जाएगी। यह सुविधा मार्च के पहले सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। यदि ऐसा हुआ तो कैंसर के मरीजों का जल्द स्क्रीनिंग होगी। उन्हें समय पर इलाज मिलेगा।
बार-बार उपचार कराने नहीं जा पाते रायपुर: जिला स्तर पर किसी तरह की इलाज की सुविधा नहीं है। जिले के सबसे बड़े जिला अस्पताल में जांच भी पूरी नहीं होती है। जिला स्तर पर इलाज की सुविधा नहीं होने से इस बीमारी से पीड़ित गरीब व मध्यम वर्गीय परिवार के मरीजों को दिक्कतें होती हैं। मरीजों को इलाज कराने बार-बार रायपुर जाना पड़ा है। कई लोग तो इलाज नहीं करा पाते।

इसलिए मनाया जाता है कैंसर-डे
कैंसर एक ऐसी जानलेवा और गंभीर बीमारी है, जिससे सबसे ज्यादा लोगों की मृत्यु होती है। विश्व में इस बीमारी की चपेट में सबसे अधिक मरीज़ हैं। देखा जाए तो पूरे विश्व में यह बीमारी फैल चुकी है। इस बीमारी को डिटेक्ट करने, इसकी रोकथाम करने और जागरूकता फैलाने के लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है।

इन 3 प्रकार के हैं जिले में 21 मरीज

  • 10 ओरल कैंसर
  • 05 सर्वाइकल कैंसर
  • 06 ब्रेस्ट कैंसर

जानिए, कैंसर होने के क्या हैं कारण
स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक कैंसर कई प्रकार के होते हैं। उनके होने के कारण भी अलग-अलग होते हैं। यदि किसी गंभीर बीमारी के लिए दवा ले रहे हैं, तो इन दवाओं के साइड इफेक्ट के कारण भी कैंसर हो सकता है, लेकिन कुछ कारण ऐसे भी हैं जिनकी वजह से आपको कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। इनमें धूम्रपान और तंबाकू की वजह से कैंसर हो रहा। मादक पदार्थाें के सेवा की वजह से भी कैंसर हो रहा है।

जिला अस्पताल में होगी कीमोथैरेपी से जांच
एनपीसीडी प्रभारी डॉ. आभा हिशीकर ने बताया कि कैंसर जैसी बीमारी के इलाज की सुविधा जिला अस्पताल में नहीं है। अनियमित दिनचर्या, फास्टफूड, दूषित वातावरण के कारण यह बीमारी हो रही है। अगले महीने से जिला अस्पताल में कीमोथैरेपी के जरिए कैंसर का इलाज होगी। नगरी के डॉ. राहुल सोनकर ने प्रशिक्षण लिया है। वे हफ्ते में दो दिन जिला अस्पताल में बैठकर इलाज करेंगे।

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