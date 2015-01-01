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सुविधा:फर्नीचर, पेयजल-सड़क का प्रस्ताव पारित

अंवरी3 घंटे पहले
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  • भखारा काॅलेज में प्रबंधन समिति की बैठक, शिक्षा विभाग को भेजा जाएगा प्रस्ताव

भखारा काॅलेज में प्रबंधन समिति की बैठक हुई। इसमें फर्नीचर, पेयजल, बाउंड्रीवाॅल सहित सड़क बनवाने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया। यह प्रस्ताव अब उच्च शिक्षा विभाग को भेजा जाएगा। जानकारी के मुताबिक विभाग ने काॅलेज ताे शुरू कर दिया है,लेकिन जरूरी सुविधाएं अब तक पूरी नहीं हुई है। इस कारण छात्र-छात्राअाें सहित प्राध्यापकाें काे मुश्किल हाेती है। प्रबंधन समिति के अध्यक्ष संताेष साहू ने बताया कि काॅलेज का उद्देश्य सिर्फ बौद्धिक ज्ञान प्राप्त करना नहीं है। विद्यार्थियों का शारीरिक एवं आध्यात्मिक विकास करना भी है। छात्र-छात्राओं को किसी भी प्रकार की समस्या न हो इसलिए प्रबंधन समिति लगातार विभाग से जुड़कर काॅलेज के हित में फैसला लेती रही है। इसी क्रम में काॅलेज प्रबंधन समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें कॉलेज के लिए फर्नीचर, पेयजल की व्यवस्था, बांउड्रीवाॅल, सुविधा युक्त पहुंच मार्ग सहित विभिन्न प्रस्ताव को सहमति दी गई है। उच्च शिक्षा विभाग को प्रस्ताव भेजा गया जाएगा। रविवि से संबद्ध है महर्षि कॉलेज: महर्षि वेदव्यास महाविद्यालय भखारा का संचालन छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के अधीन है, यह कॉलेज पंडित रविशंकर शुक्ल रायपुर से संबद्ध है। यहां वाणिज्य एवं विज्ञान संकायों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई हाे रही है। प्रबंधन समिति की बैठक में अध्यक्ष संतोष साहू, महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. चंद्रकांता शर्मा सहित प्रबंधन समिति के सदस्य हरख जैन, रामस्वरूप साहू, विनोद साहू, ओमेंद्र साहू, विकास सिन्हा, रूपचंद साहू, लोकेंद्र साहू, कमल नारायण साहू, कामेश्वर कोसले, चंद्रकला कोसले, प्रवीण कोसले, कोमल ध्रुव, रामचंद्र साहू उपस्थित रहे।

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