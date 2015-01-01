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धमतरी की युवती की गुरुग्राम में हत्या:बाइक सवार बदमाशों ने इंजीनियर युवती काे मारी गाेली, मौत, 10 दिन पहले ही गुरुग्राम गई थी

धमतरीएक घंटा पहले
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पूजा शर्मा।
  • गुरुग्राम के साइबर सिटी की घटना

हरियाणा के गुरुग्राम में मंगलवार रात 3 बदमाशाें ने धमतरी की इंजीनियर युवती पूजा शर्मा और उसके दाेस्त काे गाेली मार दी। वारदात में पूजा के सिर में गाेली लगी। करीब 39 घंटे तक वेंटिलेटर पर रहने के बाद माैत हाे गई। इस वारदात के बाद आधारी नवागांव में रहने वाले युवती के माता-पिता गुरुग्राम गए हैं। शव काे धमतरी लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मंगलवार रात करीब 11.30 बजे पूजा शर्मा दोस्त सागर मनचंदा काे फ्लैट दिखाकर लौट रही थी। अचानक रास्ते में बाइक सवार तीन बदमाशों ने उन्हें घेर लिया। एक ने कार की खिड़की खाेलने कहा। खिड़की खाेलते ही फायरिंग कर दी। यह गाेली पूजा के सिर पर लगी। दोस्त बच गया। युवक ने पूजा को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया था। जहां गुरुवार काे उसकी माैत हाे गई।

3 बदमाशों ने कार घेरी फिर खिड़की खोलते ही कर दिया फायर
यह मामला साइबर सिटी के गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड का है। पुलिस को दिए बयान में मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रुड़की के रहने वाले सागर मनचंदा ने बताया कि वह सेक्टर-40 में रहता है। मंगलवार रात करीब 8 बजे वह अपनी 26 साल की दोस्त पूजा शर्मा के साथ डिनर के लिए सेक्टर-31 की मार्केट गए थे। खाना खाने के बाद वहां से हाईवे की तरफ घूमने निकल गए। वापसी में एसपीआर रोड से होते हुए दोनों पूजा शर्मा का बुक किया हुआ फ्लैट देखने गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर चले गए। फ्लैट देखने के बाद रात करीब 11.15 बजे जब दोबारा रोड पर आए तो बाइक पर सवार मास्क लगाए 3 युवकों ने उनकी कार यूके 17 एफ 5128 रुकवाई। दो बदमाश कार की साइड में आ गए और पिस्तौल दिखाकर खिड़की खोलने का इशारा किया। सागर ने बताया कि विरोध किए जाने पर एक ने उस पर फायर किया तो दूसरे ने ड्राइवर सीट पर बैठी पूजा को गोली मार दी। वह तो बच गया, लेकिन दूसरी गोली पूजा के सिर पर लगी। इसके बाद तीनों युवक वहां से फरार हो गए और सागर ने पूजा को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया।

गुरुग्राम में वारदात के बाद जांच करते पुलिस अफसर।
गुरुग्राम में वारदात के बाद जांच करते पुलिस अफसर।

सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती थी पूजा शर्मा
जानकारी के मुताबिक युवती पूजा शर्मा 25 अक्टूबर काे धमतरी से गुरुग्राम गई थी। वह गुड़गांव में एक निजी साफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर थीं। सागर मनचंदा भी उसी कंपनी में इंजीनियर था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शुक्रवार को शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा।

सीसीटीवी कैमराें में नजर नहीं आए आराेपी के चेहरे
पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर दी है। आराेपियाें की निशानदेही के लिए घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी के फुटेज देखे गए हैं। इनमें वाहनाें की हेडलाइट ही नजर आ रही है। इस कारण आराेपियाें के चेहरे समझ में नहीं अा रहे हैं। कोई सुराग हाथ नहीं लगा है।

इन प्रश्नाें के उत्तर से ढूंढे जा सकते हैं हत्यारे

  • रात 11 बजे के बाद युवक व युवती के घर से बाहर जाने की सूचना हत्याराें काे कैसे मिली?
  • कार साथी सागर मनचंदा की है। इस गाड़ी में दाेनाें के हाेने की सूचना हत्याराें तक कैसे गई।
  • जाने के लिए सुनसान इलाका व रास्ता ही क्याें चुना गया?
  • दाेनाें ने बाहर जाने की सूचना किस-किस काे दी?

अब तक नहीं पता चला वारदात का कारण: डीसीपी साउथ(गुरुग्राम) धीरज कुमार ने भास्कर को बताया कि प्रारंभिक जांच के दौरान पूजा शर्मा व सागर मनचंदा के कार्यस्थल पर भी पुलिस ने दौरा किया। दोनों के बारे में जानकारी हासिल की गई। कोई सुराग हाथ नहीं लगा। परिवार वालों से बातचीत में भी ऐसा कोई सुराग नहीं मिला है।

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