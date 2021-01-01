पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

एक हफ्ते बाद बारिश का अनुमान:बादल छंटते ही सर्द हुई रात, 24 घंटे में 6 डिग्री गिरा पारा

धमतरीएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
धमतरी। बादल छांटने के बाद फिर से सुबह कोहरा छाने लगा है। - Dainik Bhaskar
धमतरी। बादल छांटने के बाद फिर से सुबह कोहरा छाने लगा है।
  • अधिकतम तापमान 26.5 डिग्री हुआ रिकॉर्ड, उत्तरी भाग में घना कोहरा छाने की संभावना

बादल छंटने और उत्तर की ओर से हवा आने के बाद एक बार फिर न्यूनतम तापमान में गिरावट शुरू हो गई है। 24 घंटे में रात के तापमान में 6 डिग्री की गिरावट आई है। अधिकतम तापमान में भी 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। दिनभर 5 किमी/घंटे की गति से ठंडी हवा चलती रही। दिन में भी लोग ठिठुरते रहे। हफ्तेभर बाद फिर बारिश की संभावना मौसम वैज्ञानिक ने जताई है।

जिले में बूंदाबांदी के बाद हवा की दिशा अब उत्तर हो गई है। हवा की रफ्तार तेज होने के कारण जिले में शीललहर जैसी स्थिति बन गई है। कुछ हिस्सों में सुबह के समय कोहरा छा सकता है। शनिवार को रात न्यूनतम तापमान 9 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 26 डिग्री रिकाॅर्ड किया गया। एक दिन पहले शुक्रवार को अधिकतम तापमान 29 डिग्री व न्यूनतम 15 डिग्री था।

दिन में हवा की रफ्तार 5 किमी/घंटे तो शाम ढलते ही 10 किमी प्रतिघंटे की गति से शुष्क और सर्द हवा चली। इससे मौसम सर्द रहा, लोग वापस गर्म कपड़ों में नजर आने लगे। अगले 24 घंटे में इसी तरह मौसम सर्द बने रहने का अनुमान विशेषज्ञों ने लगाया है।

दो दिन बाद फिर तापमान बढ़ने के आसार

शहर की अपेक्षा बाहरी क्षेत्र में ठंड ज्यादा महसूस की गई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के भीतर तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होने की बात कही है। 3 फरवरी से पारा चढ़ेगा। 10 साल में ऐसा पहली बार हुआ जब जनवरी के 31 दिन में 25 दिन तापमान गर्म रहा।

दिन में भी ठिठुरन, हफ्तेभर बाद बारिश का अनुमान

दिन में भी ठिठुरन बढ़ने लगी है। रविवार को अधिकतम तापमान 26 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान भी 9 डिग्री पर रहा। अगले 48 घंटे मौसम शुष्क और सर्द रहेगा। इसके बाद फिर से तापमान में बढ़ोतरी होगी। मौसमी तंत्र प्रभावित होने के कारण 6 और 7 फरवरी को धमतरी सहित उत्तर छत्तीसगढ़ में बारिश के आसार है।

छत्तीसगढ़ के उत्तर भाग में कोहरा छाने की संभावना

मौसम वैज्ञानिक एचपी चंद्रा ने बताया कि उत्तर से ठंडी और शुष्क हवा आने के कारण मध्य व उत्तर छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री तक की गिरावट हुई। अगले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री और गिरावट की संभावना है। उत्तरी भाग में हल्का कोहरा छाने की संभावना है। एक-दो पैकेट में शीतलहर की संभावना है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबडगाम में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी गिरफ्तार, DDC चुनाव जीतकर आए मेंबर्स पर हमले की फिराक में थे - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser