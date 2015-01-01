पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

हादसा:वाहन की टक्कर से लाइनमैन की मौत

धमतरी4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

धमतरी-नगरी रोड पर कुकरेल बांसपारा के पास सड़क हादसे में एक लाइनमैन की मौत हो गई। केरेगांव पुलिस के मुताबिक कुकरेल के अमलीपारा सब स्टेशन में लाइनमैन के पद पर पदस्थ इंद्रजीत (42) पिता मेलसिंह राजपूत शुक्रवार को अपने साथियों के साथ झिपाटोला काम से गया था। बाइक पर लौट रहा था। रात करीब 10 बजे कुकरेल बांसपारा के पास नगरी रोड पर अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दिया। इंद्रजीत की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने शव पंचनामा कर शनिवार को पीएम कराकर परिजनों को दिया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें