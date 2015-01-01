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योजना:संग्राहक परिवारों के मेधावी छात्रों को मिली 27 लाख की छात्रवृत्ति

धमतरी16 घंटे पहले
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प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के तेंदूपत्ता संग्राहकों के बच्चों के लिए मेधावी छात्रवृत्ति योजना तथा प्रतिभाशाली छात्रवृत्ति योजना राज्य शासन द्वारा संचालित की जा रही है। डीएफओ एवं जिला वनोपज सहकारी यूनियन के प्रबंधक संचालक अमिताभ बाजपेयी ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत 234 छात्र-छात्राओं के खातों में कुल 27 लाख 500 रुपए की राशि छात्रों के बैंक खातों में हस्तांतरित की। उन्होंने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2019-20 में माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड के परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद तेंदूपत्ता संग्राहकों के बच्चों को मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत 102 छात्रों को 2 लाख 80 हजार 500 रुपए तथा प्रतिभाशाली छात्रवृत्ति योजनांतर्गत 132 छात्रों के खातों में 24 लाख 20 हजार रुपए की राशि डाली गई। दोनों योजनाओं के तहत कुल 234 छात्रों के खातों में कुल 27 लाख 500 रुपए जमा किए गए। उन्होंने बताया कि मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत कक्षा दसवीं के उत्कृष्ट छात्रों को 2500 रुपए तथा 12वीं के छात्रों को 3000 रुपए दिए गए। इसी प्रकार प्रतिभाशाली योजना के अंतर्गत कक्षा 10वीं के छात्रों को 15 हजार रुपए और 12वीं के छात्रों को 25 हजार रुपए प्रोत्साहन स्वरूप दिए गए। शैक्षणिक सत्र 2019-20 में मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत 10वीं एवं 12वीं के 51-51 छात्रों को तथा 10वीं के 88 एवं 12वीं के 44 छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई।

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