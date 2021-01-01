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परेशानी:डाकघर में नहीं एलईडी, ट्यूबलाइट और पंखा पोस्टमास्टर बोलीं-दो बार पत्र भेजा नहीं आए

धमतरी2 घंटे पहले
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बिजली बिल की खपत कम करने और लोगों को सस्ते दाम पर एलईडी बल्ब, ट्यूबलाइट और पंखे डाकघर से उपलब्ध कराने केंद्र सरकार की योजना ठप हाेती जा रही है। डाक विभाग से अब यह नहीं मिल पा रहे हैं। जिले के डाकघर में एलईडी बल्व, ट्यूबलाइट और पंखा नहीं मिल रहे। पिछले चार माह से ग्राहकों को निराश होकर लौटना पड़ रहा है। हालांकि डाकघर की पोस्टमास्टर कहना है कि सामग्री उपलब्ध कराने के लिए वरिष्ठ अफसरों को दो बार पत्राचार किया गया है। फोन पर भी कई बार सूचना दी चुकी है। इसके बाद भी सामग्री नहीं आई है। गर्मियों के सीजन में लोगों के घरों में बिजली का बिल अधिक आता था। िबजली के खर्चे को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एलईडी बल्ब, पंखें व ट्यूबलाइट बेचने का निर्णय लिया था। योजना के तहत करीब दो साल पहले जिले के डाकघर में भी सामग्री मिलना शुरू हो गई है, लेेकिन पिछले कुछ महीने से यह बल्ब डाकघर में नहीं मिल रहे हैं। पिछले चार माह से जिले के डाकघर से सामग्री का मिलना बंद हो गई। स्टाॅक ही खत्म हो गया है। जिस वजह से सुबह से शाम तक डाकघर आने वाले खरीदारों को परेशान होना पड़ रहा है। मायूस होकर लौटना पड़ रहा है।

वरिष्ठ कार्यालय को दी जा चुकी है जानकारी
डाकघर धमतरी की पोस्टमास्टर सीमा बेदी ने बताया कि सामग्री उपलब्ध कराने को लेकर वरिष्ठ कार्यालय को लगातार पत्राचार किया जा रहा है। दाे बार पत्र भेज चुके हैं। फिलहाल सामग्री नहीं आई है।

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