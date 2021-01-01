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अच्छी खबर:100 बिस्तर के कोविड अस्पताल में सिर्फ 1 मरीज भर्ती, पहली बार 96.12 प्रतिशत संक्रमित स्वस्थ

धमतरीएक घंटा पहले
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धमतरी. बठेना अस्पताल के 100 बिस्तर के कोविड सेंटर में केवल एक मरीज भर्ती है। - Dainik Bhaskar
धमतरी. बठेना अस्पताल के 100 बिस्तर के कोविड सेंटर में केवल एक मरीज भर्ती है।
  • 31 दिन में 18538 लोगों की जांच, 695 में मिला संक्रमण, एक महीने में 1037 मरीज स्वस्थ, 16 की मौत हुई

यह तस्वीर काेराेना मरीजाें के लिए शहर में बनाए गए काेविड अस्पताल की है। बठेना अस्‍पताल में बनाए गए इस सेंटर पर 100 बिस्तर के अस्पताल में केवल एक मरीज है। वहीं कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने के मामले में जिले की रिकवरी दर पहली बार 96.12 प्रतिशत हाे गई है। जिले में एक्टिव मरीजाें की संख्या 187 है। मरीजाें में लगातार कमी आ रही है। ठीक हाेने वालाें की संख्या तेजी से बढ़ रही है।

जिले में कोरोना से संक्रमित मरीजों का ग्राफ तेजी से कम हो रहा है। अच्छी खबर है कि पहली बार जिले की रिकवरी रेट बढ़कर 96.12% हाे गया है। इससे पहले 31 दिसंबर को रिकवरी रेट 94% थी। हमने एक महीने में करीब साढ़े 3 फीसदी रिकवरी रेट की छलांग लगाई है। प्रदेश के रिकवरी रेट से पीछे चल रहा जिला पहली बार प्रदेश के रिकवरी रेट 96% जितना ही पहुंच गया है।

कोविड अस्पताल सेंटरों के 90 फीसदी बेड खाली

जिले में सितंबर के बाद पहली बार है कि एक्टिव केसों की संख्या भी 187 पर सिमट कर रह गई है। धीरे-धीरे ही लेकिन एक्टिव मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। संक्रमित लोग कोरोना को मात दे रहे हैं। जिले में कोविड अस्पताल और 2 कोविड सेंटर में 200 बेड है। सिर्फ 11 बेड पर मरीजों का इलाज चल रहा है। बाकी 90 फीसदी बेड खाली हैं।

जांच में तेजी के साथ लोगों में आई जागरूकता

सीएमएचओ डॉ. डीके तुर्रे ने बताया कि जिले में कोरोना की जांच में तेजी आई। कोरोना संक्रमण को लेकर लोग जागरूक हुए। लोगों में कोरोना की एंटीबॉडी भी बन गई हैं। अब नए मरीज मिलने की दर में कमी आई है। इस स्थिति को बनाए रखने के लिए लोगों को अभी भी मास्क के साथ 2 गज की दूरी, हाथों की सफाई पर ध्यान देना होगा।

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