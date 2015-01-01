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परेशानी:कोरोना के कारण टली 700 शादियों और इस सीजन के विवाहों के लिए सिर्फ 9 मुहूर्त, भवन, धर्मशाला बुक

धमतरीएक दिन पहले
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  • 11 दिसंबर के बाद 4 महीने तक विवाह के लिए शुभ मुहूर्त ही नहीं, डीजे, बैंड बाजा-धुमाल, माइक की बुकिंग शुरू

24 मार्च को लॉकडाउन के बाद अप्रैल, मई के शादियों वाले सीजन में गिनती की ही शादियां हो पाई थीं। कोरोना संक्रमण बढ़ने से अधिकतर लोगों ने रामनवमीं, अक्षय तृतीया और विवाह मुहूर्त में करीब 700 शादियां दीवाली के बाद के लिए टाल दी थीं। अब 25 नवंबर को देवउठनी के साथ शादी, शुभ कामों की शुरुआत होगी। नवंबर, दिसंबर मिलाकर केवल 9 मुहूर्त है। शहर के सभी भवन, धर्मशाला शादियों के लिए बुक हो गईं हैं। टेंट संचालकों को 300 से अधिक ऑर्डर मिल चुके हैं। विवाह मुहूर्त एक हफ्ते शेष होने से बाजार में शादी-विवाह के लिए खरीदारी होने लगी है। लोग जेवर, कपड़े और फर्नीचर सहित अन्य सामान की खरीदारी कर रहे हैं। किसी ने आभूषण की बुकिंग कर ली, तो कुछ लोग उपहार में देने के लिए जेवरात और अन्य गिफ्ट आइटम खरीद रहे हैं। बर्तनों की दुकानों में भी अच्छी रौनक है। लोग स्टील और पीतल के बर्तनों की मांग ज्यादा कर रहे हैं। लोग शगुन के बतौर पीतल के बर्तन अधिक खरीद रहे हैं। व्यापारियों के मुताबिक साड़ियों, गहनों की मांग भी बढ़ गई है। वर व वधु पक्ष के लोग गहने के लिए सर्राफा व्यापारियों को ऑर्डर कर रहे हैं। साउंड सिस्टम के 150 से अधिक ऑर्डर मिले: साउंड एसोसिएशन के संरक्षक निखिल डागा ने बताया कि दिसंबर तक मुहूर्त कम है, लेकिन शादियां ज्यादा होने के कारण अब तक 150 से ज्यादा बुकिंग मिल गई है। अधिक शादियां होने से तारीखें टकराने के कारण हम सबकी बुकिंग नहीं ले पा रहे है‌ं। उम्मीद है कि अन्य सालों की अपेक्षा डेढ़ गुना ज्यादा व्यवसाय होगा।

विवाह के लिए टेंट की 300 से अधिक बुकिंग अभी से हो चुकी
किराया भंडार संघ के सचिव टीकम देवांगन ने बताया कि शहर में 60 टेंट संचालक हैं। मार्च में लॉकडाउन के कारण करीब 700 से अधिक शादियां टल गई। देवउठनी के बाद विवाह के लिए कुछ मुहूर्त है। इस मुहूर्त पर टलीं शादियां हो रही है। टेंट संचालकों को करीब 300 से अधिक ऑर्डर मिल चुके है, लेकिन टेंट संचालकों को नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि शादियों में पहले 1 हजार लोगों से अधिक का खाना बनाने का ऑर्डर मिलता था, लेकिन अब 200 से 300 के खाना बनाने का ऑर्डर है।

डेढ़ से दो गुना कपड़ा व्यापार होने की उम्मीद: रेडिमेंट एवं कपड़ा व्यापारी संघ अध्यक्ष महेश जसूजा ने बताया कि कोरोनाकाल ने व्यापारियों को निराश कर दिया था। दीवाली त्योहार के व्यवसाय के बाद बाजार उठा। इस साल शादी ज्यादा होने से डेढ़ से दो गुना व्यापार की उम्मीद है।

सराफा बाजार को पिछले नुकसान की भरपाई की संभावना: सराफा व्यापारी संघ अध्यक्ष शिशिर सेठिया ने बताया कि शादियों के ऑर्डर मिलने लगे हैं। दीवाली के बाद बाजार तेजी से उठ रहा है। उम्मीद है इस बार की शादियों का सीजन पिछली शादियों के सीजन में लाॅकडाउन की वजह से हुए नुकसान की भरपाई करेगा।

दिसंबर के बाद करना होगा 4 महीने इंतजार
पं. शिवप्रसाद त्रिपाठी ने बताया कि 25 नवंबर को देवउठनी एकादशी के दिन विवाह का मुहूर्त है। 26 व 27 को व दिसंबर में 1, 2, 6, 7, 8, 9 व 11 को मुहूर्त हैं। शादियों के लिए 11 दिसंबर को अंतिम शुभ मुहूर्त होगा। गुरु ग्रह अस्त होने पर भी शुभ विवाह नहीं होता है। 16 फरवरी से 17 अप्रैल तक शुक्र ग्रह अस्त रहेगा। 16 फरवरी अबूझ मुहूर्त में विवाह हो सकते हैं।

22 अप्रैल 2021 को होगा पहला मुहूर्त: 15 दिसंबर को सूर्य के धनु राशि में आ जाने से खरमास शुरू हो जाएगा, जो 14 जनवरी 2021 तक रहेगा। 19 जनवरी को गुरु तारा अस्त हो जाएगा और 16 फरवरी तक अस्त ही रहेगा। 22 अप्रैल 2021 को साल का पहला शुभ मुहूर्त होगा।

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