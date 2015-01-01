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कंपनी ने घटाई एंबुलेंस की रफ्तार:60 किमी से ज्यादा की गति से न चलाने का आदेश समय पर अस्पताल नहीं पहुंचने से मौतें, विवाद भी

धमतरी3 घंटे पहले
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  • घटनास्थल तक देर से आने पर एंबुलेंस चालकों से विवाद कर रहे लोग, पहले यही गाड़ियां 100 की स्पीड तक चलती थीं

आपका काेई परिजन घायल हाे या किसी काे तुरंत इलाज की जरूरत है ताे जहां तक संभव हाे अपने साधन से ले जाएं, एंबुलेंस 108 से जल्द अस्पताल तक ले जाने की आशा न करें, क्याेंकि एंबुलेंस चलाने वाली कंपनी ने सभी चालकाें काे 60 किलाेमीटर से अधिक गति पर चलाने से मना कर दिया है। इससे ज्यादा चलाने पर नाैकरी से निकालने की हिदायत दी गई है। यानी अब 108 एंबुलेंस 60 किलाेमीटर प्रति घंटे की गति से ज्यादा नहीं दाैड़ेगी। भले ही एंबुलेंस से ले जाया जा रहा घायल या मरीज मर जाए। ऐसा प्राणघातक आदेश जिले में आ गया है और एंबुलेंस के चालक नाैकरी जाने के डर से उसका पालन भी करने लगे हैं। यही कारण है कि हर राेज विवाद हाे रहे हैं। ऐसा ही विवाद गुरुवार काे जगतरा के पास हुई दुर्घटना में हुआ। पुलिस ने भीड़ काे शांत कराया। भास्कर ने एंबुलेंस के देर से आने के कारण पता किए ताे कंपनी के निर्देश सामने आए। यह निर्देश प्रदेशभर के लिए है। जानकारी के मुताबिक 108 एंबुलेंस काे 60 किमी/घंटे या इससे कम गति पर ही चलाने का आदेश कंपनी ने जारी किया है। इसके दुष्परिणाम भी आने लगे हैं। समय पर एंबुलेंस अस्पताल या घटनास्थल पर नहीं पहुंचने से रेफर हाेने वाले मरीजाें की माैताें की संख्या में बढ़ाेतरी हुई है। जिले में 108 संजीवनी एंबुलेंस की 9 गाड़ियां हैं। इनमें 4 गाड़ी शहर में है। जबकि 5 गाड़ियां कुरूद, नगरी, भखारा, कुकरेल और मगरलोड में है। सभी गाड़ियां नई है। इन सभी पायलटों काे जय अंबे कंपनी में कार्यरत अफसराें ने 60 किलोमीटर प्रति घंटा या इससे कम गति से वाहन चलाने के आदेश दिए हैं। इससे पहले यही गाड़ियां 100 व 110 की गति से चल रही थीं। लोगों को जल्दी अस्पताल पहुंचाया जा रहा था, लेकिन इस आदेश के बाद चालक चाहकर भी 60 किमी से ज्यादा गति से एंबुलेंस नहीं चला पा रहे हैं। समय पर मरीज अस्पताल नहीं पहुंचने के कारण उन्हें देरी से इलाज मिल रहा है।

हाईवे पर हादसा, देर से पहुंची एंबुलेंस तो लोग गुस्सा
नेशनल हाईवे में जगतरा टोल प्लाजा के पास गुरुवार सुबह करीब 11 बजे ट्रक की ठोकर से टेम्पो-ट्रैक्सी नेशनल हाईवे पर पलट गई। उसमें सवार 12 में से 5 लोगों को चोट आई। सूचना के बाद 15 किलाेमीटर दूर घटना स्थल पर एंबुलेंस करीब आधे घंटे बाद पहुंची तो मौजूद लोगों ने एंबुलेंस चालक पर देरी से पहुंचने के कारण नाराजगी जताई। गुरुर पुलिस ने लोगों को शांत कराया। बताया कि रायपुर से शर्मा परिवार टेम्पो ट्रैक्सी में ओन्हाकोन्हा से पिकनिक कर लौट रहे थे। हादसे में पूनम शर्मा (33), सुनीता शर्मा (36) व पारसनाथ शर्मा को चोट आई है, जिनका उपचार किया गया।

गति कम हाेने से ऐसे बढ़ रही माैतें
केस 1: डेढ़ घंटे में रायपुर पहुंची 108, बच्चे की मौत
15 दिन पहले नगरी से एक बच्चे को धमतरी लाया गया। सिर पर चोट थी। डॉक्टरों ने रेफर किया। एंबुलेंस करीब डेढ़ घंटे में धमतरी से रायपुर पहुंची। पहुंचते ही बच्चे की मौत हो गई। परिजन ने इसकी शिकायत कलेक्टर से भी की है।

केस 2: तीन घायलाें में से एक की माैत हाे गई
हफ्तेभर पहले तरसींवा के पास बाइक सवार 3 युवक दुर्घटना में घायल हो गए। तीनों को चोट आई थी। सूचना के डेढ़ घंटे बाद धमतरी की एंबुलेंस गई। परिजन के मुताबिक घायलों को रायपुर ले जा रहे थे। रास्ते में एक की मौत हो गई।

जीपीएस सिस्टम वाली हैं गाड़ियां
सभी एंबुलेंस में जीपीएस सिस्टम है। 55 से 60 किमी के आगे जैसे ही गाड़ी चलती है, वाहन चालक के माेबाइल पर तुरंत एसएमएस या फोन आता है। गाड़ी की स्पीड कम करने चेताया जाता है। साथ ही दोबारा स्पीड़ बढ़ाने पर कार्रवाई, नौकरी से निकालने धमकाया जा रहा। कुछ ड्राइवर नौकरी छोड़ने वाले है।

एंबुलेंस को ठीक रखना भी उद्देश्य
108 संजीवनी एंबुलेंस के प्रभारी देवेंद्र गजेंद्र ने बताया जिले में 9 एंबुलेंस है। सभी नई है। कंपनी का आदेश है कि 60 किमी प्रति घंटे से ज्यादा नहीं चलाना है। इसकी वजह एंबुलेंस में बैठे मरीज, परिजन, चालक व सड़क पर चल रहे अन्य लोगों की जान की सुरक्षा है। साथ ही एंबुलेंस ठीक रहे।

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