पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

एम्स में भर्ती:टीका लगने के 5 घंटे बाद फार्मासिस्ट बेहोश फिर आ गया पैरालिसिस अटैक

धमतरीएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • अधिकारी बोले- फार्मासिस्ट ब्लड प्रेशर व डायबिटीज का है मरीज

कुरूद ब्लॉक के बोरसी स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ एक फार्मासिस्ट की कोरोना टीका लगने के बाद तबीयत बिगड़ गई। चक्कर और हाथ-पैर ढीले होने जैसी शिकायत हुई। वॉशरूम जाते समय बेहोश होकर गिर गया। उन्हें तुरंत एंबुलेंस से इलाज के लिए रायपुर एम्स में भर्ती किया गया है। इसके बाद पैरालिसिस अटैक भी आ गया। हालांकि जिला टीकाकरण अधिकारी डाॅ. बीके साहू ने टीका के साइडइफेक्ट से इनकार किया है।

जानकारी के मुताबिक बीते गुरुवार को बोरसी के एक फार्मासिस्ट ने कुरूद में कोरोना टीका लगवाया। टीकाकरण के बाद आधे घंटे बैठाकर निगरानी की गई। वे अस्पताल लौट गए। करीब 5 घंटे बाद वॉशरूम जाते समय चक्कर आया। बेहोश होकर गिर गए। उनकी तबीयत बिगड़ते देख तुरंत इलाज के लिए एंबुलेंस से रायपुर रेफर किया। रास्ते में पैरालिसिस अटैक आया। रायपुर एम्स में भर्ती कराई गई। इलाज चल रहा है। यह जिले का पहला मामला है, जब टीकाकरण के बाद इस तरह से तबीयत बिगड़ी है।

रायपुर ले जाते समय पैरालिसिस अटैक आया

जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. बीके साहू ने बताया कि गुरुवार को कुरूद में बोरसी के एक फार्मासिस्ट को टीका लगाया गया था। करीब 5 घंटे बाद बेहोश होकर गिर गए। उन्हें इलाज के लिए रायपुर ले जाते समय पैरालिसिस अटैक आया। फार्मासिस्ट ब्लड प्रेशर व डायबिटीज का मरीज है। रायपुर एम्स में इलाज चल रहा है। कोरोना टीकाकरण का कोई साइड इंफैक्ट नहीं है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबडगाम में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी गिरफ्तार, DDC चुनाव जीतकर आए मेंबर्स पर हमले की फिराक में थे - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser