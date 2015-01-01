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दुर्घटना:राइसमिल कर्मचारी सड़क हादसे में घायल

धमतरी4 घंटे पहले
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राइसमिल में काम करने वाले एक कर्मचारी सड़क हादसे में घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक श्यामतराई निवासी भरत मंडावी (46) बाइक से चिटौद राइस मिल जा रहा था तभ। मिडिल स्कूल के पास एक कार ने टक्कर मार दी। भरत मंडावी को गंभीर चोट आई। हादसे के बाद चालक खुद अपनी कार से भरत को इलाज के लिए जिला अस्पताल धमतरी ला रहा था। रास्ते में 108 एंबुलेंस दिखने पर उसमें शिफ्ट किया और कर थाना में सरेंडर करने की बात कहकर चला गया। घायल भरत मंडावी का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है।

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