पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कार्यकर्ताओं की क्लास:प्रशिक्षण देने आए साय बाेले- विचार के जन्म लेने के बाद प्रभाव 100 साल बाद दिखता है

धमतरी3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • भाजपा कार्यालय में गंगरेल मंडल का प्रशिक्षण, प्रदेश संगठन महामंत्री ने दिए टिप्स

भाजपा के सदस्यों को पार्टी के विचारों को बताने गुरुवार को भाजपा कार्यालय में गंगरेल मंडल का प्रशिक्षण शुरू हुआ। शुभारंभ के प्रथम सत्र में प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय शामिल हुए। उन्होंने नेता व कार्यकर्ताओं को पार्टी का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा कि विचार जब जन्म लेता है, तो जमीन पर उसका प्रभाव 100 साल बाद दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि भाजपा एक विचारधारा आधारित पार्टी है। यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारों से चलती है। कोई भी विचार जब जन्म लेता है, तो उसका प्रभाव समाज के अंदर पूरी तरह आने में 100 साल लगते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 95 साल पूरे हो चुके हैं। अब संघ के विचार का प्रभाव समाज में स्पष्ट देखा जा सकता है। संघ अपने 100 से भी अधिक आनुषंगिक संगठनों के माध्यम से सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहा है। संघ का स्वयंसेवक स्वयं की प्रेरणा से राष्ट्र के लिए काम करता है।

सोशल मीडिया का उपयोग करने के तरीके बताए
प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वितीय सत्र में भाजपा नेता निरंजन सिन्हा ने भारत की वैचारिक मुख्य धारा हमारी विचारधारा विषय पर, महेन्द्र पंडित ने सोशल मीडिया के उपयोग विषय पर, कविन्द्र जैन ने भाजपा का इतिहास एवं विकास विषय पर, पूर्व विधायक इंदर चोपड़ा ने 2014 के बाद भारत की राजनीति में बदलाव विषय पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। प्रशिक्षण में रामू रोहरा, अर्चना चौबे, सरला जैन, श्यामा साहू, कालिदास सिन्हा, हेमलता शर्मा, राजीव सिन्हा, प्रीतेश गांधी, बिथिका विश्वास, मोनिका देवांगन, कल्पना रणसिंह, खूबलाल ध्रुव आदि उपस्थित थे।

खरीदी केंद्रों में निगरानी समिति का गठन हुआ
भाजपा ने धान खरीदी केंद्रों में निगरानी के लिए समिति का गठन किया है। प्रत्येक धान खरीदी केंद्रों में 7 से 10 सदस्यीय निगरानी समिति बनाई गई है, जो केंद्रों में जाकर किसानों की समस्याओं की जानकारी लेंगे। किसानों की समस्याओं की जानकारी पार्टी के बड़े नेताओं को दी जाएगी।

19 व 20 को शहर मंडल का प्रशिक्षण होगा
शहर भाजपा मंडल का प्रशिक्षण 19 व 20 दिसंबर को होगा। साथ ही बेलरगांव मंडल का प्रशिक्षण बेलर में होगा। जिले में कुल 12 मंडल हैं। सभी मंडल का दो दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। इसके जरिए पार्टी की विचारधारा को नेता व कार्यकर्ताओं को बताया जा रहा है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें