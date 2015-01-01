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खुलासा:लूट की नीयत से मारी थी गोली, 3 आरोपी गिरफ्तार

धमतरी16 घंटे पहले
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  • अधारी नवागांव की युवती पूजा शर्मा की गुरुग्राम में हुई थी हत्या, 10 दिन पहले गुड़गांव गई थी

शहर के अधारी नवागांव की इंजीनियर पूजा शर्मा की हरियाणा के गुरुग्राम में 15 दिन पहले हत्या हुई थी। वारदात में शामिल 3 हत्यारों को गुरुग्राम पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने प्रारंभिक पूछताछ में लूट की नीयत से गोली मारने का खुलासा किया है। साथ ही 100 से ज्यादा मोबाइल छीनने की वारदातों को अंजाम देने की बात स्वीकारा है। आरोपियों से पुलिस ने एक कार बरामद की है। गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक 3 व 4 नवंबर की रात लूट की वारदात के इरादे से रणिका निवासी इरशाद उर्फ गोलू, दतिया मध्यप्रदेश निवासी हरिओम उर्फ कुलदीप व महेंद्रगढ़ के गोद बलावा निवासी जितेंद्र उर्फ जीतू तीनों सड़क पर घूम रहे थे। इस दौरान उन्हें गाड़ी आती दिखाई दी। गाड़ी रुकवाकर लूटपाट करना चाह रहे थे, लेकिन पूजा शर्मा ने गाड़ी भगाने का प्रयास किया। ओवरटेक कर कार रोका। दरवाजा खोलने से मना किया तो गुस्से में आकर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। एक गोली पूजा शर्मा को लगी। अगले दिन अस्पताल में उसकी मौत हो गई।

सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती थीं पूजा शर्मा
जानकारी के मुताबिक युवती पूजा शर्मा 25 अक्टूबर काे धमतरी से गुरुग्राम गई थी। वह गुड़गांव में एक निजी साफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर थीं। परिजनों ने शव धमतरी लेकर आए। अंतिम संस्कार धमतरी में ही किया गया था।

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