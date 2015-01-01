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कार्यशाला:पेयजल की समस्या दूर करने बताए उपाय

धमतरीएक दिन पहले
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  • जल जीवन मिशन कार्य योजना को लेकर पंचायत सचिवों को दी गई जानकारी

ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन अंतर्गत कार्य योजना को लेकर गुरुवार को जनपद पंचायत धमतरी में कार्यशाला हुई। धमतरी ब्लॉक के गांव में पदस्थ सचिव शामिल हुए। कार्यशाला का उद्देश्य गांव में पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, इस पर चर्चा की गई। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए बीपीएम प्रेम सिन्हा ने कहा कि हर गांव की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। कहीं पर भू-जल आसानी से मिल जाता है, तो कहीं अधिक गहराई में पानी मिलता है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण परिस्थिति के अनुसार पेयजल की व्यवस्था करनी पड़ती है। आगामी ग्रीष्मकाल में गांवों में पेयजल व्यवस्था में किसी तरह की परेशानी न हो इसके लिए सभी को समन्वय बनाकर काम करना होगा। कार्यशाला में गांव से पहुंचे पंचायत सचिवों ने कुछ समस्या भी रखी, जिसका अधिकारियों ने निराकरण भी किया। यहां वन अधिकार पट्टा सहित अन्य विषयों पर भी चर्चा हुई। जनपद सीईओ अमित दुबे ने बताया कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सहयोग से आयोजित इस कार्यशाला में पेयजल व्यवस्था, स्वच्छता सहित अन्य विषयों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई है। कुछ स्थानों से समस्याएं भी मिली हैं, जिनका निराकरण किया जाएगा।

प्रकरणों का निबटारा नियत समय में करें
राजस्व अनुविभाग धमतरी के तहत तहसील कार्यालय के सभाकक्ष में अपर कलेक्टर दिलीप अग्रवाल ने गुरुवार को राजस्व निरीक्षकों एवं हल्का पटवारियों की बैठक ली। बैठक में अपर कलेक्टर ने सीमांकन, त्रुटि सुधार, भुइयां में प्रविष्टि, फसल कटाई प्रयोग एवं एंट्री, नामांतरण प्रतिवेदन, बंटवारा प्रतिवेदन, अन्य न्यायालीन प्रतिवेदन, परिवर्तित लगान वसूली, गिरदावरी, ऑनलाइन नामांतरण पटवारी हल्कावार आंकड़े एवं प्रगति रिपोर्ट, नक्शा बटांकन, आधार प्रविष्टि, डिजिटल हस्ताक्षर, विलोपन व संकलन कार्यों की समीक्षा की गई।

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